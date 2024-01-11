"خنجر" الحوثيين يؤلم: إدانة دولية للجماعة وصمت عن إسرائيل

منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر وتمادي إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب شنيعة في غزة، تعهدت جماعة الحوثي في اليمن بتنفيذ عمليات عسكرية تستهدف السفن والناقلات البحرية الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع نوفمبر 2023، انطلقت الهجمات الحوثية دعمًا لحركة طوفان الأقصى والمقاومة في محاولة من الحوثيين لدعم الفصائل الفلسطينية في خوض حربًا ضد الكيان المغتصب.

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

وخلال الساعات الماضية، شنت جماعة الحوثي هجمة عسكرية هى الأكبر من نوعها منذ بدء هجماتها على البحر الأحمر، إذ أفادت "القاهرة الإخبارية" بأن جماعة الحوثي تنفذ عملية عسكرية كبيرة في البحر الأحمر، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تل أبيب.

ونجحت جماعة الحوثي في تنفيذ عملية عسكرية بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة، استهدفت سفينة أمريكية قالوا إنها كانت تقدم الدعم لإسرائيل.

وتعد هذه الهجمة ضمن سلسال من الهجمات المسلحة لجماعة الحوثيين في البحر الأحمر، الذي وصل عدده إلى الهجوم الـ 26 للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر، دون وقوع أو الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

ووافق مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، على قرار يدعو الحوثيين في اليمن إلى وقف هجماتهم في البحر الأحمر وانتهاك القانون الدولي بتصويت بأغلبية 11 صوتًا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت بما في ذلك روسيا والصين.

وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد إن "القرار يطالب الحوثيين بالتوقف عن انتهاك القانون الدولي، وتشيد الولايات المتحدة باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم لقرار شاركت في صياغته الولايات المتحدة واليابان يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وطالب القرار بشكل لا لبس فيه الحوثيين بوقف هجماتهم ويؤكد دعم المجلس للحقوق الملاحية وحريات السفن لجميع الدول في البحر الأحمر وفقا للقانون الدولي".

وأدان القرار 20 هجومًا للحوثيين على السفن التجارية والتجارية منذ 19 نوفمبر عندما هاجم الحوثيون للمرة الأولى السفينة التجارية "غلاكسي ليدر" واستولوا عليها.

وقالت سفيرة المملكة المتحدة باربرا وودوارد، إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر "أضرت بأشد الناس فقرًا في العالم".

وأضافت: "بالأمس، حاول الحوثيون أكبر هجوم لهم حتى الآن، حيث أطلقوا ما لا يقل عن 21 صاروخًا وطائرة مسيرة باتجاه الممرات الملاحية الدولية 15% من إجمالي التجارة البحرية العالمية تمر عبر البحر الأحمر، وتهدد هذه الهجمات توافر الغذاء والطاقة وأسعارها، وهو ما من شأنه أن يلحق حتما الضرر الأشد بالسكان الأشد فقرًا في العالم.

وتابعت وودوارد: "كان يوم"خنجر" الحوثيين يؤلم: إدانة دولية للجماعة وصمت عن إسرائيل أمس هو الهجوم السادس والعشرون من نوعه منذ 19 نوفمبر".

استمرار استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية

وأعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، بأن هذه العمليات العسكرية للحوثيين في البحر الأحمر، لاسيما الهجوم الأخير فهو يعد "رد أولي" على الاستهداف الأمريكي للحوثيين في البحر الأحمر مؤخرًا، متعهدًا بالاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى المواني هناك من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى وقف الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة.

أمريكا وبريطانيا يحاولان وقفف هجمات الحوثيين

وكبّدت جماعة الحوثيين خسائر ضخمة لكل من إسرائيل وأمريكا وعدد من الدول الأجنبية بعد استهداف العديد من سفن الشحن في البحر الأحمر، إذ أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أن الهجوم الذي تصدت له القوات الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر مؤخرًا كان "الأكبر" من بين الهجمات التي ينفذها المتمردون الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأوضح غرانت عبر منصة "إكس"، أن قوات البلدين "تصدّت لأكبر هجوم حتى الآن من الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".

في الوقت نفسه، أعلنت القوات الأمريكية والبريطانية سقوط 18 طائرة مسيرة مفخخة وصاروخين مجنحين وصاروخًا بالستيًا أطلقها الحوثيون، باتجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر.