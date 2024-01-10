الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العسومى: قمة العقبة أكدت خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها بشأن الوضع فى غزة

قمة العقبة
قمة العقبة

ثمّن عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد أن القمة أكدت أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، باعتبارها أولويات ملحة لا تحتمل أي تأخير للتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، والناتج عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في القطاع، وسياسة التدمير الشامل بكافة منشآت البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأضاف "العسومي" أن القمة أكدت على ثلاثة خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بشأن الوضع في غزة تحت أي حال، وهي: رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ورفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض إعادة احتلال قطاع غزة.

وشدد العسومي على دعم البرلمان العربي لكافة الجهود العربية الرامية للتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مطالبًا بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية المدنيين العزل، وتمكين وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ.

العسومي البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي القمة الثلاثية غزة

مواد متعلقة

حماس تدعو محكمة العدل الدولية إلى عدم الرضوخ لضغوط الإدارة الأمريكية

لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن

ميقاتى: نحرص على أفضل العلاقات مع ألمانيا

خاركيف الأوكرانية تستعد لافتتاح أول مدرسة تحت الأرض

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يضع خطة اختيار حكومته

الخارجية الألمانية: وصول 10 أطنان من الإمدادات الإغاثية إلى مطار العريش لصالح سكان غزة

القوات المسلحة الأردنية: الضرب بيد من حديد للحفاظ على الأمن الوطنى

أوكرانيا تناقش مع الولايات المتحدة سبل تنمية اقتصاد البلاد

الأكثر قراءة

وزير الشباب يدرس مع الجبلاية شروط وخطة "عودة الجماهير"

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

لا يفوتك هذا المساء| توقف العمل بمنظومة الخبز غدًا.. واليمين الإسرائيلى يتعمد استهداف الفلسطينيين

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

بسبب جرعة.. مدمن يحرق منزله ويتسبب في مقتل شقيقه باالدرب الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا