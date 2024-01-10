البيت الأبيض: سنبذل "كل ما فى وسعنا" لحماية سفن الشحن فى البحر الأحمر من هجمات الحوثى

أكد البيت الأبيض، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستبذل "كل ما في وسعها" لحماية سفن الشحن في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي في اليمن.

وقال منسق لجنة الأمن القومي الأمريكية للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، إن "أمام الحوثيين خيارًا، لقد حذرناهم، ووضعنا سفنًا في البحر الأحمر".

وشدد كيربي، على ضرورة وقف الحوثيين الهجمات على السفن في البحر الأحمر، قائلًا: "سيتحملون عواقب فشلهم في القيام بذلك"، مرددًا رسالة مماثلة ذكرها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وكانت وكالة أسوشيتد برس، أفادت، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت على قرار يطالب بوقف هجمات الحوثيين في اليمن ضد السفن في البحر الأحمر.

ويقول مشروع القرار الأمريكي، بحسب وكالة أسوشيتد برس، إن ما لا يقل عن عشرين هجومًا للحوثيين تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية وكذلك السلام والأمن الإقليميين.