الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: سنبذل "كل ما فى وسعنا" لحماية سفن الشحن فى البحر الأحمر من هجمات الحوثى

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستبذل "كل ما في وسعها" لحماية سفن الشحن في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي في اليمن.

وقال منسق لجنة الأمن القومي الأمريكية للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، إن "أمام الحوثيين خيارًا، لقد حذرناهم، ووضعنا سفنًا في البحر الأحمر".

وشدد كيربي، على ضرورة وقف الحوثيين الهجمات على السفن في البحر الأحمر، قائلًا: "سيتحملون عواقب فشلهم في القيام بذلك"، مرددًا رسالة مماثلة ذكرها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

txt

وزير الدفاع البريطانى: الوضع فى البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر

وكانت وكالة أسوشيتد برس، أفادت، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت على قرار يطالب بوقف هجمات الحوثيين في اليمن ضد السفن في البحر الأحمر.

ويقول مشروع القرار الأمريكي، بحسب وكالة أسوشيتد برس، إن ما لا يقل عن عشرين هجومًا للحوثيين تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية وكذلك السلام والأمن الإقليميين.

الحوثي البحر الاحمر سفن الشحن البيت الأبيض هجمات

الأكثر قراءة

وزير الشباب يدرس مع الجبلاية شروط وخطة "عودة الجماهير"

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

لا يفوتك هذا المساء| توقف العمل بمنظومة الخبز غدًا.. واليمين الإسرائيلى يتعمد استهداف الفلسطينيين

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

"التموين" تعلن توقف العمل بمنظومة الخبز 8 ساعات غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا