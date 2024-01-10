الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

البيت الأبيض: لا نؤيد وقف إطلاق النار فى غزة فى الوقت الراهن

جون كيربي
جون كيربي

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار في الحرب بغزة في الوقت الراهن.

وفي تل أبيب، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تريد أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن.

وأدلى بلينكن بالتصريحات في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع قادة إسرائيليين في تل أبيب.

وأضاف أن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل "بلا أساس"، لكن العدد اليومي للقتلى المدنيين بغزة مرتفع للغاية.

وقال بلينكن إنه يجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم بمجرد أن تسنح الظروف، كما أشار إلى اتفاق بشأن خطة تقوم الأمم المتحدة بموجبها بمهمة تقييم في غزة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة رفضت أي مقترحات تؤيد تهجير الفلسطينيين خارج القطاع، وشدد على أن السلطة الفلسطينية لديها مسؤولية تتمثل في إجراء إصلاحات في هيكلها.

وأضاف بلينكن الذي زار عدة دول أخرى في الشرق الأوسط هذا الأسبوع أن دولا عدة بالمنطقة مستعدة للاستثمار في مستقبل غزة، لكن فقط في ظل وجود مسار واضح لـ"إقامة دولة فلسطينية".

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