تشغيل أولى ماكينات إصدار تذاكر زيارة المواقع الأثرية بوادى الملوك فى الأقصر

شهدت منطقة وادي الملوك بالبر الغربي بمدينة الأقصر اليوم الأربعاء، بدء تشغيل أولى ماكينات إصدار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في مصر بالخدمة الذاتية.

وتتيح الماكينات للزائرين من المصريين والسائحين شراء تذاكر دخول هذه المتاحف والمواقع باستخدام الكروت البنكية الخاصة بهم، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي الشامل لكافة الخدمات المقدمة من المجلس الأعلى للآثار إلى زائري المتاحف والمواقع الأثرية لتحسين التجربة السياحية بها.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، مضيفًا أن تشغيل هذه الخدمة الذاتية لشراء تذاكر الدخول سوف يساهم بشكل كبير في تخفيف التكدسات أمام منافذ بيع التذاكر بالمتاحف والمواقع الأثرية، حيث إن هذه الماكينات تعتبر قناة جديدة لشراء تذاكر الزيارة، بالإضافة إلى الشراء من خلال منافذ بيع التذاكر بالمتاحف والمواقع الأثرية، وكذلك الشراء عبر الموقع الرسمي للوزارة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، أن هذه الماكينات سوف يقتصر استخدامها على السداد باستخدام الكروت البنكية فقط كخطوة نحو تفعيل توجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعميق سياسة المدفوعات غير النقدية، وإحكام الرقابة على حركة الزيارة ما يأتي في إطار دور الوزارة كرقيب ومنظم لصناعة السياحة في مصر، لافتًا إلى أن تطبيق نظام الخدمة الذاتية لشراء تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية، خلال المرحلة الأولي، يستهدف تركيب وتشغيل 40 ماكينة من ماكينات الخدمة الذاتية في 20 موقعًا أثريًا من المواقع الأكثر زيارة على مستوي الجمهورية.

وأشار الدكتور خالد شريف، إلى أن وزارة السياحة والآثار بدأت خلال مايو الماضي، في حصر شراء التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها فقط واستبعاد السداد النقدي. وكانت البداية في محافظة أسوان التي تحولت إلى السداد غير النقدي بالكامل في معابد كل من إدفو وكوم أمبو وأبوسمبل وفيلة ومتحف النوبة والمسلة الناقصة، بالإضافة إلى تطبيق هذا النظام في عدد آخر من المواقع الأثرية والمتاحف بالقاهرة وهي منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير ضمن أكثر من 30 موقعًا أثريًا ومتحفًا جارٍ العمل على تطبيق نظام الدفع غير النقدي بها.