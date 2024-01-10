الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قائد الغطاسين: البحر خطر وجهود البحث عن غريق لوران لن تتوقف (فيديو)

حادث غريق لوران
حادث غريق لوران

قال كابتن إيهاب المالحي، قائد الغطاسين المتطوعين في البحث عن غريق حادث لوران، إن الغريق في أول يوم يكون بين المياه ومن بعدها ينزل في القاع، ولكن اليوم البحر عالي وتكون الرؤية للغطاس معدومة فلابد النزول بالتنكات وهو أمر ممنوع في البحر العالي وهو أخطر على الغطاسين، مؤكدا أن أعمال البحث في البحر العالي مجهود وأمر غاية في الصعوبة بالنسبة للغطاسين.

وأضاف أن البحث بالبحر العالي يكون من خلال سطح البحر أو تجمعات المخلفات في البحر أو بين الصخور، لافتا إلى أنهم كانوا 4 أفراد عائدين من فرح وقاموا بالنزول للبحر ليلا ٣ استطاعوا الخروج من المياه والرابع (يوسف) لم يتمكن من مقاومة الغرق ولازال في البحر.

وتابع أنهم سوف يبدأوا في الغطس بداية من يوم الجمعة مع انتهاء النوة، خاصة وأن الغريق يوسف نحيف الجسد وهذا يزيد عملية البحث صعوبة، وهناك تخوف أيضا أن يكون الجثمان عالق في الدوالف وهما ما يكثفون في البحث فيه وبين الصخور.

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من الفرح للموت.. هكذا انتهت حياة "يوسف" غرقًا في لوران الإسكندرية

حادث غريق لوران 

مازالت فرق الإنقاذ النهري برفقه الغطاسين المتطوعين البحث عن جثمان أول ضحايا الشتاء الذي فقد حياته غرقا مساء الأمس في منطقة لوران بالإسكندرية بسبب ارتفاع موج البحر، ومازال البحث جارٍ عن الجثمان الغارق.

قال كابتن إيهاب المالحي، قائد فريق الغواصين المتطوعين لـ"الدستور" إن شاب يدعى يوسف علي، 18 عاما فقد حياته غرقا فجر اليوم بسبب وقوفه على أحد صخور البحر برفقة أصدقاءه للتصوير، قبل خلع ملابسه وتركها على الشاطىء والنزول لمياه البحر للسباحة ليلا بإرادته.

تابع كابتن المالحي، أن حادث الغرق حدث مساء الأمس ليلا ولكن حتى الآن مازال يتواجد 7 من الغطاسين المتطوعين برفقه فرق البحث للإنقاذ النهري لمحاولات البحث عن الجثمان الغارق المفقود.

وأكمل كابتن المالحي، أن حالة البحر غير مستقرة وأمواجه مرتفعة وهذا مايصعب مهمة البحث عن الجثمان الغارق، ونواصل البحث بين الصخور أولا أملا أن يكون عالقا بين إحداهما قبل النزول لمياه البحر لمواصلة جهود البحث.

فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم والذي يشهد نشاط رياح، اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، تتبعه أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، بعد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

لتشهد الأحوال الجوية نشاطا في حركة الرياح مصحوبا بانخفاض درجات الحرارة وارتفاع الموج يتجاوز 3 أمتار.

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