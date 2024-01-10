غياب نائب محافظ البحيرة يؤجل اجتماع "محلية النواب"

أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم إلى غدا الخميس، نظرًا لعدم حضور الدكتورة نهال بلبلع - نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، الاجتماع الذي كان من المقرر أن يناقش أكثر من 22 طلب إحاطة مقدمة من نواب المحافظة.

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "اللجنة حددت موعد للاجتماع اليوم الأربعاء لمناقشة طلبات إحاطة تخص محافظة البحيرة، ولكن نائب المحافظ لم تحضر لوجود ارتباط لديها، وتم التوافق على تأجيل الاجتماع الساعة الواحدة والنصف ظهرًا لمنحها وقت كاف للحضور ولكن لم تحضر، ونثبت في المضبطة تأجيل الاجتماع إلى غد الخميس، لينعقد في الساعة 11 صباحا بحضور نائب المحافظ، وبحضور كافة الجهات المعنية".

السلطة التشريعية

وتابع وكيل اللجنة: “نحن في البرلمان، السلطة التشريعية، وهناك دستور وتوجد لائحة داخلية للمجلس، نعمل وفقا أحكامها، ونحن كلجنة على الحياد دائمًا ولا نجامل أحد، النواب جاءوا من المحافظة من أماكن بعيدة نشكرهم ونشكر التنفيذيين الذين حضروا اليوم ونعتذر لهم عن عدم انعقاد الاجتماع، كلجنة على الحياد ولا نجامل أحد، والاجتماع سينعقد غدا بحضور كل الجهات المعنية”.

وكانت قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رفع جلستها المنعقدة اليوم، بسبب عدم حضور نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الاجتماع، والذي من المقرر أن يناقش عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة.

وتسبب عدم حضور نائب محافظ البحيرة الاجتماع، في حالة غضب في اللجنة، وعبر أعضاء لجنة الإدارة المحلية عن استياءهم، لغياب نائبة محافظ البحيرة كونها القائم بالأعمال لغياب المحافظ، بسبب عدم حضورها اجتماع اليوم بمجلس النواب وإرسالها للاعتذار بسبب التزامها بتكليفات أخرى، موضحين أن الموعد معروف مسبقا، وأن اعتذارها جاء فى توقيت غير مناسب.