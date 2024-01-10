الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

المؤبد لعامل زراعي اعتدى على ابنته وهددها في البحيرة

حبس
حبس

عاقبت محكمة  جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار تامر محمد عثمان، والمستشار أحمد عبد المولى إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين، المتهم بالاعتداء على ابنته وتهديدها بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14933لسنة 2023 جنايات مركز شرطة حوش عيسى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من ربة منزل، يفيد ببلاغ ضد المتهم بالاعتداء على ابنتها وتهديدها بمحل سكنها بدائرة المركز.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها الجهات المختصة، قيام المتهم "ج. ظ. ي" عامل زراعي، باستغلال عدم وجود والدة المجني عليها "م. ج. ظ"، واعتدائه عليها وتهديدها، وأن المتهم والد المجني عليها، وعقب علم والدتها، بالواقعة حررت محضرا، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التى أصدرت حكمها.

محكمة جنايات مركز شرطة حوش عيسى الأجهزة الأمنية البحيرة عامل زراعي

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