"تشريعية النواب" توافق مبدئيًا على مشروع قانون بشأن الأوسمة والأنواط المدنية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وسام البنَّاء العظيم

ويشمل مشروع القانون إنشاء وسام أطلق عليه "وسام البنَّاء العظيم"، ليتم منحه لكل من أسهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم، إيمانًا من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.



منح الوسام لغير المصريين

وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.

ويأتي مشروع القانون الذي تمت الموافقه عليه مبدئيًا في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في وقت زمني قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء وسام أطلق عليه "وسام البناء العظيم"، ليتم منحه لكل من أسهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم، إيمانًا من جانب الدولة بأهمية الدور الذين قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.