الأربعاء 10 يناير 2024
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منوعات

جولة كأس الدوري الإنجليزي في القاهرة من 12 إلى 15 يناير برعاية زيوت كاسترول الرائدة

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي في مصر

لإضفاء المزيد من الإثارة على مشجعي الدوري الإنجليزي في مصر، ستقوم كاسترول - الشركة الرائدة عالميًا في مجال زيوت التشحيم - بعرض كأس الدوري الإنجليزي لعشاق كرة القدم فى القاهرة بمول العرب يومي 12 و13 يناير ومول سيتي ستارز يومي 14 و15 يناير.

أصبحت شركة كاسترول شريكا رسميًا للدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليغ " منذ يناير 2022، وهي أيضًا شريك لبرنامج تقديم الجوائز الذهبية للدوري الإنجليزي، بما في ذلك الحذاء الذهبي والقفاز الذهبي.

"تحظى كرة القدم بشعبية جارفة في مصر وبالأخص مدينة القاهرة التى يوجد بها قاعدة عريضة من مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز لذا تعد جولة كأس الدوري فرصة رائعة لإشراك جماهير البريميرليغ وعملائنا الكرام فى مصر في تجربة فريدة لمشاهدة الكأس وهي خطوة أخري  تعزز ارتباط كاسترول بكرة القدم ودعم بعض أشهر لاعبيها لمنتجات زيوت كاسترول " صرح أحمد عشماوي، العضو المنتدب لشركة كاسترول مصر للزيوت.

خلال جولة كأس الدوري الانجليزي الممتاز بمول سيتي ستارز ومول العرب، ستقدم كاسترول لعشاق كرة القدم والزوار تجربة غامرة لزيوت محركات سيارات الركاب الرائدة EDGE وMAGNATEC، بالإضافة الى تنظيم فعاليات مثيرة متعلقة بكرة القدم.

تباع منتجات كاسترول المتميزة في مراكز خدمة كاسترول ومنافذ البيع المنتشرة في جميع أنحاء مصر.

نبذة عن شركة كاسترول لزيوت التشحيم

تعتبر كاسترول إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال صناعة زيوت التشحيم في العالم، وتمتلك تراثا عريقا في مجال الابتكار وتحقيق أحلام الرواد. إن الشغف بالأداء، جنبا إلى جنب مع فلسفة العمل المشترك، قد مكّنا كاسترول  من تطوير زيوت التشحيم التي كانت في صميم العديد من الإنجازات التكنولوجية على الأرض في الجو والبحر والفضاء لأكثر من 125 عام.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم كاسترول في الاستدامة من خلال استراتيجيتها PATH360 التي تحدد أهدافًا لعام 2030 للحد من المخلفات وتقليل انبعاثات الكربون وتحسين الحياة.

تعد شركة كاسترول جزءًا من مجموعة bp وتخدم العملاء والمستهلكين في قطاعات السيارات والبحرية والصناعة والطاقة. منتجاتنا ذات العلامات التجارية معروفة عالميًا بالابتكار والأداء العالي من خلال التزامنا بالجودة المتميزة والتكنولوجيا المتطورة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.castrol.com/path360

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