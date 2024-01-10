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الثقافة

اليوم.. عفاف طبالة تناقش "دمعة على الموت الأول" بديوان الزمالك

رواية دمعة على الموت
رواية دمعة على الموت الأول

تستضيف مكتبة ديوان في فروعها بالزمالك  ومصر الجديدة الكاتبة الكبيرة عفاف طبالة لمناقشة أحدث رواياتها الموجهة للكبار بعنوان "دمعة على الموت الأول"، تعتبر هذه الرواية إصدارًا حديثًا من نهضة مصر للنشر.

ومن المقرر أن يتم حضور الكاتبة عفاف طبالة إلى مكتبة ديوان فرع الزمالك اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، وسيتم عقد اللقاء الثاني مع الكاتبة في فرع مكتبة ديوان بمنطقة مصر الجديدة يوم الأربعاء، الموافق 24 يناير 2024 في السابعة مساءً.

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عن الرواية 

تدور الرواية حول حياة سيدة تدعى "جميلة رمزي يعقوب" والتي ترقد أخيرًا لتسلم روحها في إحدى مستشفيات القاهرة، بينما تستدعي -قبل سقوطها في غيبوبتها الأخيرة- ابنتها "هند" التي حُرمت منها قسرًا، لتراها قبل موتها.

وبأسلوب يمزج ما بين السرد الروائي وكتابة المذكرات تروي "طبالة" حكاية بطلتها جميلة، حيث تترك الابنة "هند عبد الكريم ياقوت" - التي تشغل منصب معيدة بكلية الآداب بالجامعة - بيت أبيها، وتعيش في بيت أمها. لتتعرف على حكاية الست جميلة كما نسجتها من تتبعها لمذكرات ووثائق وشهادات متناثرة، بكل شخوصها وتجاربها ومشاعرها، لتفهم في النهاية حقيقة أمها وسبب حرمانها منها.

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وتُقام هذه الفعاليات بالتعاون مع مؤسسة Golden Years Community، وهي مؤسسة تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي حول قضايا التقدم في السن.

يذكر أن  عفاف طبالة حصلت على العديد من الجوائز وفازت بعض أعمالها الصادرة عن "نهضة مصر" بجوائز مهمة مثل: "البيت والنخلة" جائزة الشيخ زايد لأدب الطفل 2011، "هروب صغير" جائزة اتصالات - فئة اليافعين2021، قصة "عود السنابل" جائزة اتصالات - أفضل كتاب للطفل 2013، "شمس" - أفضل رسم – قائمة الشرف للمجلس الدولي لكتب الأطفال 2017، "العين" جائزة مؤسسة "آنا ليند" 2010، "أنشودة العودة"- جائزة أفضل نص – قائمة الشرف للمجلس الدولي لكتب الأطفال 2017،، "سيكا وموكا" جائزة المجلس الدولي لكتب الأطفال2010،  "فك شفرة"- جائزة خليفة التربوية 2018

مكتبة ديوان في فروعها بالزمالك دمعة على الموت الأول نهضة مصر للنشر مؤسسة Golden Years Community قضايا التقدم في السن

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