"الهوية السودانية في الفيلم السينمائي" في ندوة بمركز الإبداع الفني الأربعاء

يستضيف مركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د.وليد قانوش ندوة بعنوان “تناول الهوية السودانية في الفيلم السينمائي” بجانب عرض فيلم “اجساد بطولية ”إخراج سارة سليمان، فيلم وثائقي طويل، وتدير الندوة الناقدة السينمائية شاهنده محمد علي، وذلك في السادسة مساء الخميس الموافق 11 من يناير.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.