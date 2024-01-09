الأربعاء 10 يناير 2024
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الثقافة

"رسالة سلام للعالم".. قصور الثقافة تواصل احتفالات عيد الميلاد المجيد

جمعية المحافظة على
جمعية المحافظة على التراث بالقاهرة

شهدت جمعية المحافظة على التراث بالقاهرة لقاء بعنوان "ميلاد السيد المسيح.. رسالة سلام للعالم"، استمرارا للفعاليات الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الميلاد المجيد.

واستهل الراهب القس يسطس الأورشليمي -ضيف اللقاء، حديثه حول ميلاد السيد المسيح ببيت لحم بفلسطين، ودخوله إلى مصر، عقب رحلة العائلة المقدسة التي انتقل خلالها القديس يوسف النجار والسيدة العذراء مريم مصر وهي تحمل المسيح، هربا من بطش الملك هيردوس الذي كان يقتل الأطفال دون السنتين خوفا على مُلكه.

وأشار أن هذه الرحلة تعد أول رحلة لجوء في التاريخ، حيث احتضنت مصر العائلة المقدسة وسيظل التاريخ على مر العصور محتفظا بشواهد تلك الرحلة التي عانت خلالها السيدة العذراء لأكثر من ثلاث سنوات هربا من بطش هيردوس الذي عرف بسفك الدماء.

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كما تناول تفاصيل الرحلة وأهم الأماكن التي طافت بها العائلة المقدسة ومنها أرض سيناء المباركة، ووادي النطرون، ومصر القديمة وأسيوط وغيرها.

كما تحدث عن الآثار المهمة التي أصبح لها رمزية كبيرة عقب تلك الرحلة التاريخية التي تركت للمصريين إرثا روحيا، ومنها الكنائس والأديرة ومكان شجرة السيدة العذراء الذي أصبح عقب تطويره تجربة سياحية وروحانية متميزة.

واختتم حديثه قائلا إن اعادة إحياء مسار الرحلة المقدسة وادراج منظمة "اليونسكو" للاحتفالات الشعبية المرتبطة بها على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي، جاء تأكيدا على ما تحمله تلك الرحلة من رسالة محبة وسلام من أرض الحضارة والتاريخ إلى العالم أجمع.

وأقيم اللقاء بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، من خلال الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير الرشيد، ضمن البرنامج الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة بالمحافظات، بمناسبة عيد الميلاد المجيد للتأكيد على أن أبناء الوطن نسيج واحد يجمعهم وطن واحد على الخير والمحبة والسلام.

ميلاد السيد المسيح رسالة سلام للعالم جمعية المحافظة على التراث بالقاهر الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني احتفالات وزارة الثقافة بعيد الميلاد المجيد

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