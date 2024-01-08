صدور "السيوف السلطانية" جديد الروائى محمد العون

صدر حديثًا عن دار الفاروق للنشر والتوزيع رواية "السيوف السلطانية" للروائي محمد العون.

وقال العون، لـ"الدستور": أحداث رواية "السيوف السلطانية" تسرد فترة من زمن دولة المماليك وهى فترة حكم السلطان محمد بن قلاون، وأولاده السبعة الذين حكموا مصر من بعده، ومعظمهم مات مقتولًا حتى وصلت السلطنة لابنه حسن بن محمد بن قلاون الذي بنى مسجده الشهير المجاور للقلعة الذي يعد من أهم معالم القاهرة المملوكية.

وتابع العون "تتناول الرواية عددًا من المساجد التي بنيت في ذلك العهد وسيرة أصحابها من أمراء المماليك المعاصرين لتلك الفترة، مثل الأمير شيخون والأمير صرغتمش، والأمير طاز صاحب القصر المعروف في منطقة القلعة.

ويشير محمد العون إلى أن يحكى السرد حال الشعب المصري خلال تلك الحقبة من خلال عدد من الشخصيات المؤلفة وكيف كان تأثير اضطرابات الحكم وتلاعب السلاطين الصغار من أبناء محمد بن قلاون عليهم وعلى حياة الناس.

كذلك يحكى السرد عن الترف الذى كان أمراء المماليك يعيشون فيه مقارنة بحال أولاد البلد وعامة أهل القاهرة الذين ظلوا يعانون الفقر والحاجة بسبب صراع المماليك وحروبهم.

ويؤكد العون أن أحداث رواية "السيوف السلطانية"، تتضمن شخصيات مؤلفة من عامة الناس، من أهل حي الصليبة المجاور للقلعة وشارع السيوفية وحي طولون، من أصحاب الدكاكين ومختلف المهن التي كانت موجودة في زمنهم.

والعون، كاتب روائي، حصل علي جائزة الدولة التشجيعية في دورتها للعام 2013 عن روايته "مولانا". كما حصل علي جائزة اتحاد كتاب مصر في العام 2014.

وصدر للكاتب محمد العون، العديد من الأعمال الإبداعية الروائية، نذكر من بينها روايات: "سراديب الذهب"، "سجن الطاووس"، "ممر الشاي الهندي"، "عطر الغرام" 2017، "مراكب الليل" 2017، "العهد الأخير"، "فانوس مكسور"، "ليلة التحرير"، "مصير بيكاسو"، "الملك ينزل المدينة".

كما صدر للروائي مجموعة قصصية تحت عنوان "شذا عطرها" وتعد روايته "ممر الشاي" الهندي الصادرة عام 2021 آخر إبداعاته الروائية المنشورة.