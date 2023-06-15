الخميس 15 يونيو 2023
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الثقافة

الكاتب محمد العون: رواية "السيوف السلطانية" ترصد الصراع بين الأمراء المماليك

الكاتب الروائي محمد
الكاتب الروائي محمد العون

ينتظر الكاتب الروائي محمد العون، أحدث إبداعاته الروائية، رواية “السيوف السلطانية”، حيث كشف لـ“الدستور” عن روايته مشيرا إلى أنها: رواية تتناول فترة السلطان محمد بن قلاوون وأولاده الذين حكموا مصر من بعده، حتى آخرهم السلطان حسن صاحب الجامع الشهير القريب من القلعة.

وأوضح “العون”: يحكي السرد عن الأمراء من مماليك السلطان محمد الذين تولوا السلطة وكانوا مدبري الدولة خلال حكم أولاده، الأمير “شيخون” والأمير “صرغتمش” والأمير "طاز".

الثلاثة تم جلبهم إلى مصر وهم أطفال واشتراهم السلطان محمد بن قلاوون وأنشأهم حتى أصبحوا أمراء وترقوا في المناصب بعد وفاته.

تتناول رواية “السيوف السلطانية”، الصراع الذي نشأ بين الأمراء طوال سنوات والحروب التي خاضوها، وأثرها على الشعب المصري، وأهل مصر والقاهرة وما عاناه الناس من وقف الحال وتوقف التجارة وحركة الحياة خلال تلك الحروب.

ولفت الكاتب الروائي محمد العون إلى أن أحداث رواية “السيوف السلطانية”، تتضمن شخصيات مؤلفة من عامة الناس، من أهل حي الصليبة المجاور للقلعة وشارع السيوفية وحي طولون، من أصحاب الدكاكين ومختلف المهن التي كانت موجودة في زمنهم.

يشار إلى أن “محمد العون”، كاتب روائي، حصل علي جائزة الدولة التشجيعية في دورتها للعام 2013 عن روايته “مولانا”. كما حصل علي جائزة اتحاد كتاب مصر في العام 2014.

صدر للكاتب محمد العون، العديد من الأعمال الإبداعية الروائية، نذكر من بينها روايات: “سراديب الذهب”، “سجن الطاووس”، “ممر الشاي الهندي”، “عطر الغرام” 2017، “مراكب الليل” 2017، “العهد الأخير”، “فانوس مكسور”، “ليلة التحرير”، “مصير بيكاسو”، “الملك ينزل المدينة”.

كما صدر للكاتب محمد العون، مجموعة قصصية تحت عنوان “شذا عطرها”. وتعد روايته “ممر الشاي” الهندي، والصادرة عام 2021 آخر إبداعاته الروائية المنشورة.

الكاتب محمد العون رواية السيوف السلطانية ترصد الصراع بين الأمراء المماليك رواية سراديب الذهب رواية ممر الشاي الهندي

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