الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

المشدد 10 سنوات و100 ألف جنيه غرامة لعصابة المخدرات بسوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج بالحكم على متهمين بالاتجار في المواد المخدرة ومقاومة السلطات والتعدي على ضباط الشرطة في مركز أخميم بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه.  

ووردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويج المخدرات على عملائهم.

تم تشكيل فريق بحث وعقب التأكد من صحة المعلومات وبعد تقنين الإجراءات توجهت للقبض على المتهمين وأثناء القبض على المتهمين قاموا السلطات ورجال الشرطة وتعدوا عليهم، إلا أن الشرطة تمكنت من السيطرة عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج مقاومة السلطات التعدي على ضباط الشرطة مركز أخميم تشكيل عصابي الاتجار فى الشابو

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