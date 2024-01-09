جيهان الغرباوي تتهم صناع مسرحية "الصندوق الأحمر" بسرقتها

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية حول منشور كتبته السيناريست والكاتبة الصحفية جيهان الغروباي، حول سرقة كتابها "الصندوق الأحمر"، وتعاطف معها عدد كبير من الكتاب.

وقالت جيهان الغرباوي، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك: “من بداية يناير ٢٠٢٤ على مسرح محمد العلي بالمملكة السعودية يتم عرض مسرحية (الصندوق الأحمر) المأخوذة من كتابي (الصندوق الأحمر) الصادر في يناير ٢٠١٦ عن دار المصري للنشر والتوزيع، من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويبدو أنها (سبوبة في السريع) بمناسبة الاحتفال بأعياد رأس السنة”.

وأضافت الغرباوي: “تحكي قصة طبيبة نفسية تحل المشاكل، بينما كتابي (الصندوق الأحمر) هو مذكرات صحفية ترد على رسائل القراء وتحل المشاكل كل جمعة في جريدة الأهرام!، وأن الصندوق الأحمر عنوان كتابي، قصدت به صندوق البريد التقليدي العادي رمز الجوابات والرسائل ومخزن الأسرار والفضفضة الإنسانية، والمعاناة النفسية التي يحكيها أصحابها، أو يكتبوها بخط أيديهم، وهو عن تجربة واقعية ولا يخلو من الخط الكوميدي”.

وتابعت أنه غني عن الذكر أن الأعمال الفنية المأخوذة عن عمل أدبي دون إذن من المؤلف أو اتفاق أو تنازل قانوني أو أدنى احترام لحقوق الملكية الفكرية المسجلة تعتبر قانونا سرقة وجريمة تستوجب التقاضي والتعويض.

صورة من المنشور

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