الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

لقبتها بـ"سويسرا الشرق".. لبني عبد العزيز تكشف تفاصيل رحلتها إلى لبنان

لبنى عبدالعزيز
لبنى عبدالعزيز

كشفت الفنانة لبنى عبدالعزيز في تصريح  نشر بمجلة الكواكب تفاصيل زيارتها لبنان، قائلة:"سيداتى سادتى.. كنت قد دعيت لزيارة إلى لبنان منذ سنوات، فى الوقت الذى تحدد فيه موعد سفرى الى أمريكا للدراسة، فاضطررت إلى الاعتذار عن هذه الزيارة، وأنا فى أشد الأسف ومنذ ذلك الوقت وأنا أتحين الفرص لزيارة القطر الشقيق.

استقبال أهالى بيروت

وتابعت "عندما نزلت من الطائرة لم يكن يطوف بذهنى أن أتوقع خارج المطار مثل ذلك الاستقبال الرائع الذى قابلنى به لفيف كبير من أهالى بيروت وكثيرون من السينمائين والعاملين فى الحفل الفنى، فقدمنى لهم الأستاذ رمسيس نجيب وفى بيروت نزلنا فى فندق  "ريفدا" على الكورنيش". 

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أضافت “أشهد انى لم أر فى حياتى منظرًا فى صنع الطبيعة على شاطىء البحر، لقد كنت معجبة بإيطاليا؛ لأنى أعشق المناظر الجبلية بما فيها من خضرة وماء”.

سويسرا الشرق

وأكملت "أما الآن فقد تحول غرامى الى بيروت وما حولها من جمال، ان اللبنانيين يجب أن لا يصفوا بلادهم بلقب "سويسرا الشرق"، بل أن سويسرا هى التى يجب أن تسمى نفسها "لبنان الغرب" فمغارة "قديشا" ذات المياه المتجمدة والهدوء الحالم الحزين، تعتبر لوحة فريدة من الطبيعة الزاخرة بالجمال فى لبنان مما لا نظير له فى العالم والشعب اللبنانى كشعوب الشرق العربى كريم جدًا".

أوضحت لبنى عبدالعزيز أنه إذا أضيف إلى هذا الكرم هذه الحقيقة الهامة جدًا، وهى أن طعامهم دسم جدًا، أمكنك أن تدرك ما ينتظر المعدة من صراع جبار، وما يهدد القوام الرشيق من "بعككه "، لكنى رغم كل هذه الأطباق الحافلة بألوان الأطعمة، وصوانى الكبيبة و" بابا غنوج" فقد لفتت نظرى رشاقة اللبنانيات.

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