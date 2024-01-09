في أول أيام امتحانات النقل.. وكيل «تعليم الجيزة» يتفقد لجان إدارتي العمرانية وجنوب

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعلم بمحافظة الجيزة،اليوم لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 (الترم الأول ) بلجان مدرستي هشام شتا الإعدادية بنات، وفاطمة الزهراء الإبتدائية، التابعتان لإدارة العمرانية التعليمية، بحضور مدير الإدارة محمد فايز.

وتفقد وكيل تعليم الجيزة أيضا مدرستي أبو الهول القومية، والجيزة الإعدادية بنات بإدارة جنوب الجيزة، بحضور مدير عام الإدارة عبد المقصود السعيد.

وأدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، كما أدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائيين امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

وشدد “سلومة” على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، وتوفير سبل الراحة التي تضمن انتظام العملية الامتحانية.

كما تحاور مع الطلاب عن مستوى الامتحان، وتفقد الكنترولات داخل اللجان.

وكان وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة والجامعات لتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية وتوجيه القوافل البيطرية لمختلف القرى لتقديم الدعم المجانى للمواطنين المربيين بنطاق تلك القرى للحفاظ على الثروة الحيوانية.



وأشار المحافظ إلى أن الحملات والقوافل تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية الريف المصرى إلى جانب حرص المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تقديم مختلف سبل الدعم للمربيين ودعم الثروة الحيوانية بنطاق القرى بنطاق المراكز والمدن.



وكشف تقرير لمديرية الطب البيطرى عن نجاح الجهود فى توجيه قافلة بيطرية إلى قرية ميت القائد بمركزالعياط، تم خلالها (تحصين ورش 1000 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، علاج 200 رأس حيوان من الأمراض الباطنية والرعاية التناسلية والعقم، علاج 400 طائر ضد الأمراض البكتيرية، أخذ عدد 48 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وإجراء فحص تناسلى لعدد 38 رأس ماشية).



وشهدت قرية الحلف الشرقى بمركز أطفيح توجيه قافلة إرشادية لتوعية الفلاحيين بـالطرق الصحيحة لرعاية وتربية الحيوان، الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، التحسين الوراثى للسلالات المحلية، الأضرار الإقتصادية للأمراض الوبائية.





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