الإرشاد الزراعي ينتشر بالمحافظات لتوعية المزارعين ومربي الثروة الحيوانية

انتشرت الفرق الإرشادية الريفية في معظم محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتقديم النصائح والإرشادات الفنية لمزارعي المحاصيل الشتوية ومربي الثروة الحيوانية، ذلك بالتنسيق والتعاون بين مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي ومديري مديريات الزراعة والطب البيطري وجميع أجهزة الوزارة المعنية.



وقال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الإرشاد الزراعي التكاملي الذي يمزج بين التعليم وجهًا لوجه، والتعليم يكون من خلال ندوات داخل قاعات المراكز الإرشادية، والحقول الإرشادية، والمدارس الحلقية، والندوات الإرشادية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن نشاط الندوات والإرشاد عن بعد يتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصال سواء عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق قنوات التواصل الإجتماعى والتطبيقات الإلكترونية، مما يؤدي إلى سرعة توصيل المعلومات الإرشادية، وتحقيق الإستفادة القصوى من خبرة علماء المراكز البحثية ومن البنية التحتية للإدارة المركزية للإرشاد الزراعي المنتشرة فى المحافظات، وكذلك الاستفادة من القدرات البشرية المتوافرة بالإدارات المختلفة، إلى جانب تحقيق الإستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الموجودة لدى المزارعين مثل الموبايلات الحديثة.

فرق الإرشاد الزراعي التكاملي تنتشر في محافظات الجمهورية



وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الفرق الإرشادية تقوم سوف بتقديم التوصيات والارشادات الفنية والتوعية بالاصناف الجديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وكذلك باساليب والممارسات الزراعية الجديدة وأهمية استخدام الميكنة الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد.



وكان "القصير" عقد اجتماعًا مع قيادات الوزارة المعنية بالارشاد الزراعي، وبحث معهم التوسع في تطوير وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي، والاستعانة بالإرشاد الرقمي والتطبيقات الحديثة حتى تصل إلى جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية الأمر الذى يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى معيشتهم.