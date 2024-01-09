الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

بايدن: أعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لتقليص تواجدها في قطاع غزة

جو بايدن
جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أنه يسعى لكي تقلص إسرائيل تواجدها في قطاع غزة، في وقت تدخل فيه الحرب شهرها الرابع.


وقال الرئيس بايدن، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، مساء أمس الإثنين، خلال كلمة له في كنيسة بولاية ساوث كارولينا، ردا على هتافات من الحاضرين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، " إننا نتفهم مشاعر المتظاهرين الذين يريدون وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه يعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لتقليص تواجدها في قطاع غزة على نحو "ملحوظ".


وأضاف الرئيس بايدن، أنه يستخدم كل ما يمكن فعله من أجل ذلك، متابعا "أتفهم عواطفكم".


الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يزور الشرق الأوسط، حاليا للمرة الرابعة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. 

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