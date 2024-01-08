أمريكا: ليس من مصلحة إسرائيل أو حزب الله التصعيد ونشوب الصراع بينهما

قال أنتوني بلينكن، وزير خارجية أمريكا، إنه فيما يخص لبنان ليس من مصلحة أي طرف إسرائيل أو حزب الله أن يكون هناك تصعيد ونشوب صراع بينهما.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مطار العلا قبل مغادرته السعودية، أن إسرائيل قالت إنهم يريدون التوسع لاتفاق دبلوماسي يسمح لعودة الإسرائيليين لمنازلهم حيث يوجد 100 ألف إسرائيلي نزحوا من منازلهم بسبب تهديدات حزب الله.

تعليقه على أزمة البحر الأحمر

وعن أزمة البحر الأحمر، أكد أن المجتمع الدولي كله يواجه هذه التحديات ويوجد 15% من التجارة تمر عبر البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات لها تأثير على الغذاء والأدوية والطاقة، وحرية الملاحة أصبحت على المحك.