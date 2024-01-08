واشنطن: بلينكن ناقش الجهود المبذولة لمنع انتشار الصراع فى غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الإثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش الجهود المبذولة لمنع انتشار الصراع في غزة خلال اجتماعه اليوم في السعودية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية جوزيب بوريل.

وقالت مصادر مطلعة، الإثنين، إن إسرائيل تنفذ موجة غير مسبوقة من الضربات القاتلة في سوريا تستهدف شاحنات البضائع والبنية التحتية والأشخاص المشاركين في شريان أسلحة إيران لوكلائها في المنطقة.

وتابعت المصادر، من بينها ضابط في المخابرات العسكرية السورية وقائد في التحالف الإقليمي الذي يدعم دمشق، إن إسرائيل غيرت استراتيجياتها في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على الأراضي المحتلة وحملات القصف الإسرائيلية التي تلت ذلك في غزة ولبنان.

وشددت المصادر على أنه على الرغم من أن تل أبيب ضربت أهدافًا مرتبطة بإيران في سوريا لسنوات، بما في ذلك المناطق التي تنشط فيها جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، إلا أنها تشن الآن غارات جوية أكثر فتكًا ومتكررة ضد عمليات نقل الأسلحة الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي في سوريا.

وقال القائد في التحالف الإقليمي ومصدران آخران مطلعان على تفكير حزب الله إن إسرائيل تخلت عن "قواعد اللعبة" غير المعلنة التي ميزت في السابق ضرباتها في سوريا، ويبدو أنها "لم تعد حذرة" بشأن إلحاق خسائر فادحة بحزب الله هناك.

وقال القائد، واصفًا الغارات الإسرائيلية على عمليات نقل الأسلحة التي يتعامل معها حزب الله قبل 7 أكتوبر:"لقد اعتادوا إطلاق طلقات تحذيرية، كانوا يضربون بالقرب من الشاحنة، ويخرج رجالنا من الشاحنة، ثم يضربون الشاحنة"، واصفًا الغارات الإسرائيلية على عمليات نقل الأسلحة التي يتعامل معها حزب الله قبل 7أكتوبر.

غارات جوية أكثر فتكًا

وتشن إسرائيل الآن غارات جوية أكثر فتكًا وأكثر تكرارًا ضد عمليات نقل الأسلحة الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي في سوريا. إنهم يقصفون الجميع بشكل مباشر. إنهم يقصفون بهدف القتل”.

وأسفرت الحملة الجوية المكثفة عن مقتل 19 من أعضاء حزب الله في سوريا خلال 3 أشهر، أي أكثر من ضعف ما تبقى من عام 2023 مجتمعًا، وفقًا لإحصاء رويترز. كما قتل أكثر من 130 من مقاتلي حزب الله في القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان في نفس الفترة، ولم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة بشأن حملته المتصاعدة.

وقال مسئول إسرائيلي كبير، رفض كشف هويته، إن حزب الله بدأ هذه الجولة من القتال بهجمات 8 أكتوبر، وإن الإستراتيجية الإسرائيلية كانت انتقامية.