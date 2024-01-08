من الغطرسة والعنف لضعف الشخصية والفوضوية.. ماذا حدث لنتنياهو بعد حرب غزة؟

كشفت مجلة "بولتيكو" الأمريكية، أن الغضب ورفض استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منصبه يشتعل خلف الأبواب المغلقة في الولايات المتحدة الأمريكية، فالعديد من القادة الأمريكييين يرفضون استمراره في الحكم، ويعتقدون أن فترة ولايته انتهت عمليًا ويتعين إيجاد بديل في أسرع وقت يمكن التفاوض معه لإنهاء حرب غزة، ووصفه بعض المسؤولين الأمريكيين بأنه أصبح ضعيف للشخصية وفوضوي ومثير للأزمات، لقد تغير نتنياهو بشكل كامل بعد حرب غزة.



نتنياهو ما بين الماضي والحاضر.. ماذا حدث؟



وأفادت المجلة أن نتنياهو له تاريخ سئ مع القيادة الأمريكية خصوصًا الحزب الديقراطي، الذي لم ينسى عدم احترام نتنياهو للرئيس الأمريكي باراك أوباما وتودده لخليفته دونالد ترامب قبل الانتخابات، واستغلاله للانقسامات الحزبية الأمريكية.

وتابعت أن الرئيس جو بايدن ومساعدوه على اتصال منتظم مع رئيس الوزراء وفريقه، عبر الهاتف أو افتراضيًا، إن لم يكن شخصيًا، ويزور وزير الخارجية أنتوني بلينكن إسرائيل مرة أخرى هذا الأسبوع كجزء من جولة رابعة في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر.

ووفقًا لمسؤول إسرائيلي فإن نتنياهو اليوم أكثر تهذيباً وتعباً وتجويفاً مما كان عليه في الماضي، عندما كان مشهوراً غطرسته، قائلاً: "اليوم هو أكثر هدوءًا يتحدث دائمًا بصوت منخفض يجيب على أي أسئلة في الاجتماعات الوزارية، على عكس ما كان عليه في السابق".

وتابع: "أصبح أكثر حذرًا وعملي، حتى في تصريحاته فهو يخشى دائمًا رد فعل الائتلاف اليميني"، بينما قال مسؤول أمريكي إن نتنياهو يبدي رفضه لبعض المقترحات الأمريكية خوفًا من الائتلاف اليميني الذي أصبح التيار الوحيد الذي يدعمه.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الضغط السياسي من اليمين المتطرف هو أحد الأسباب التي تجعل نتنياهو يتراجع عن طلبات الولايات المتحدة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعاني العديد من الفلسطينيين من الجوع.

وأفاد المسؤول أن نتنياهو يواجه طموحات بن جفير وسموتريتش المتعلقة بإجبار سكان غزة على الهجرة الطواعية سواء إلى مصر أو إلى بلدان العالم المختلفة وضم غزة للأراضي الإسرائيلية، وانتقدت الخارجية الأمريكية هذه الطموحات ووصفتها بغير المسؤولة.

وتابع أن واشنطن لم تسعى لبناء علاقة مع بن جفير وسموتريتش، خوفا من أن يحاول الاثنان استخدام مثل هذا الاتصال كوسيلة لإضفاء الشرعية على أفكارهما اليمينية المتطرفة.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "نتنياهو على الرغم من أنه ضعيف ومثير للمشاكل على المستوى الشخصي، إلا أنه ليس أيديولوجياً مجنوناً مثل هؤلاء الرجال".

ويقول بعض المسؤولين الأميركيين إنه كلما طال أمد الحرب، كلما كان من الأسهل على نتنياهو أن يؤخر إجراء تحقيق جدي في أسباب فشل إسرائيل في منع هجوم حماس، إن النجاح في هزيمة حماس قد يؤدي أيضاً إلى تقليص الغضب الشعبي الإسرائيلي تجاهه.