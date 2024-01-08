التعامل مع كسر بماسورة في شارع الملك الصالح في المنيل

تلقت غرفة العمليات بحي مصر القديمة بالحي بلاغا بكسر ماسورة مياه بشارع الملك الصالح_المنيل.

وتعاملت أجهزة حي مصر القديمة مع الشكوى في ضوء الاهتمام بالاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة للتيسير على المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

التنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة لإجراء أعمال الإصلاح.والصيانة واتخاذ اللازم. لإصلاح الكسر

وقام اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة على الفور بتوجيه إدارة الاشغالات وإدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة لإجراء أعمال الإصلاح، والصيانة واتخاذ اللازم. لإصلاح الكسر، وإعادة الشئ لأصله، بالتنسيق مع إدارة المرافق، وشركة المياه

وجاءت الأعمال في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهره والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وكان ثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التى تحظى بمتابعة دورية مباشرة من د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى رصد وتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى فى إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تمكنت خلال العام من إنجاز ٩٩% من الشكاوى الواردة من مواطني القاهرة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والبالغ عددها ٤٩٨١٩ شكوى وايجاد حلول لها، كما استطاع أكثر من ٦٠% من الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة انجاز ١٠٠% من الشكاوى الواردة لهم.

وأضاف محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، خاصة تلقى الشكاوى والرد عليها بعد فحصها، وإيجاد الحلول لها، فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل، ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

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