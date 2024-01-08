متابعة استكمال أعمال التطوير بامتداد محور الحضارة بكورنيش النيل

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، متابعة المشروعات القومية الكبري للانتهاء من تطوير العديد من المناطق وتغيير واقعها للأفضل، على النحو الذي يرتقي بالأحوال المعيشية وتطوير الخدمات المقدمة وتوفير سبل الحياة الكريمة، وذلك إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة چيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وواصلت أجهزة المحافظة برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق بالمنطقة، وربطها بالمناطق المحيطة من محور الحضارات الواقع جنوب محافظة القاهرة، وتابع اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، استكمال أعمال التطوير بمشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل.

تذليل كافة العقبات من خلال العمل المستمر على مدار اليوم للانتهاء من انجازات المشروعات

وباشر رئيس الحي تقديم كافة اوجه الدعم وبذل الجهود من قبل الاجهزة التنفيذية، لتذليل كافة العقبات من خلال العمل المستمر على مدار اليوم للإنتهاء من انجازات المشروعات على ارض الواقع ودفع عجلة العمل بها.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد ثمن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التى تحظى بمتابعة دورية مباشرة من د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى رصد وتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى فى إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تمكنت خلال العام من إنجاز 99% من الشكاوى الواردة من مواطني القاهرة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والبالغ عددها 498 شكوى وايجاد حلول لها، كما استطاع أكثر من ٦٠% من الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة انجاز ١٠٠% من الشكاوى الواردة لهم.

المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين



وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، خاصة تلقى الشكاوى والرد عليها بعد فحصها، وإيجاد الحلول لها، فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل، ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

رئيس حي مصر القديمة خلال جولته

رئيس حي مصر القديمة خلال جولته

رئيس حي مصر القديمة خلال جولته

رئيس حي مصر القديمة خلال جولته

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