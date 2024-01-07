الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يشارك في احتفالات جمعية السيدة العذراء مريم بعيد الميلاد

الدكتور حسام فوزي
الدكتور حسام فوزي

شارك الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة، أطفال جمعية السيدة العذراء مريم لايواء الاطفال ودار المسنين بحى شبرا، احتفالهم بأعياد الميلاد المجيد فى لفتة طيبة أدخلت البهجة والسرور على نفوس وقلوب الاطفال الذين حرصو على التقاط الصور التذكارية معه حيث عبر الاطفال عن فرحتهم بهذه الزيارة.

وأعرب نائب محافظ القاهرة، عن وحرصه على تواجده فى مثل هذا اليوم بين الأطفال وكبار السن لمشاركتهم فرحتهم وإدخال البهجة والسرور، على قلوبهم ومشاركتهم فرحة استقبال تلك المناسبة السعيدة بتوزيع الهدايا والحلوى عليهم، كما حضر الحفل  أحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد عبد النعيم رئيس حى شبرا.

محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح

 في سياق متصل، كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قد شهد احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر، وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد داعيًا أن يكون العيد سعيدًا على كل المصريين، وأن يديم السلام والمحبة والتسامح فى أرض الوطن.، مؤكدا أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة، وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد، وكذلك رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

جمعية السيدة العذراء اطفال ومسنين أحتفالات أعياد الميلاد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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