الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يزور دار أيتام "جمعية أبو سيفين" ويتابع الخطة الاستثمارية بحدائق القبة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

حرص الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة على زيارة دار أيتام جمعية أبو سيفين الخيرية بحى حدائق القبة لمشاركة الأطفال احتفالهم بأعياد الميلاد المجيد فى لفتة طيبة أدخلت البهجة والسرور على نفوس وقلوب الأطفال الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه حيث عبر الأطفال عن فرحتهم بهذه الزيارة.
 

وأعرب نائب المحافظ عن سعادته وحرصه على تواجده فى مثل هذا اليوم بين الأطفال لمشاركتهم فرحتهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم ومشاركتهم فرحة استقبال تلك المناسبة السعيدة وتوزيع الهدايا والحلوى عليهم ويرافقه محمد عبد الوهاب رئيس حى حدائق القبة.

 

وفى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قام الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ، بعمل جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة انتظام سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع.
 

وتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية وتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع حى حدائق القبة والتى تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة.
 

وشدد نائب المحافظ، على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالطرق والشوارع والمحاور الرئيسية وتذليل كافة المعوقات أثناء الأعمال وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ثمن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التى تحظى بمتابعة دورية مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى رصد وتلقي شكاوى وطلبات المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى فى إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

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دار ايتام كنيسة أبوسيفين الخطة الاستثمارية حي حدائق القبة الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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