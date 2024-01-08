القبض على 7 متهمين في حملات مكافحة السرقات بـ 3 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن بنى سويف والفيوم والمنوفية، في مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها، من تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن المنوفية

-جرى ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين لهما معلومات جنائية تخصص نشاطهما الإجرامي فـى سرقة معدات النقل الثقيل، مُتخذان من دائرة مركز شرطة شبين الكوم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما فرد محلى وطلقة ومبلغ مالى والأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعتين سرقة بدائرة مركزى شرطة السادات، وشبين الكوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن بنى سويف

-ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع مُتخذين من دائرة قسم شرطة بنى سويف مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة، وأرشدوا عن المسروقات 2 سيارة

مديرية أمن الفيوم

-ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول الفيوم حال قيادته سيارة ملاكى «مُبلغ بسرقتها»، وبمناقشته اعترف بشرائها دون سند قانونى من عامل له معلومات جنائية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه لواقعة السرقة وبيع السيارة للمتهم المضبوط.