الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لتصنيع وترويج الآيس والترامادول في الجيزة وكفر الشيخ

المضبوطات
المضبوطات

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عناصر تشكيل عصابى بالجيزة وكفرالشيخ، لقيامهم بتصنيع وترويج المواد المخدرة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطهم فى تصنيع وترويج المواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس "الشابو" وعقار الترمادول المخدر، وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق محافظتى "الجيزة وكفرالشيخ" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

txt

ضبط 9 محاولات تهريب لكمية من المواد المخدرة والهواتف المحمولة بمطار القاهرة

ضبط 7 مسجلين اعترافوا بتصنيع المواد المخدرة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 7 من العناصر الإجرامية "لهم معلومات جنائية"  بنطاق محافظتى الجيزة وكفر الشيخ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الآيس وزنت 3 كيلو جرام – كمية كبيرة من الأقراص المخدرة – كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع – ميزان حساس - كمية لمخدر الحشيش - طبنجة – فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها فى بنطاق محافظتى الجيزة وكفرالشيخ وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك  إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

مكافحة المخدرات تشكيل عصابي المواد المخدرة كفرالشيخ القيمة المالية

مواد متعلقة

ضبط 60 قطعة سلاح و261 قضية مخدرات وتنفيذ 58834 حكمًا خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

العثور على جثة محامي مشنوقًا بمكتبه في الإسكندرية

تفاصيل أولى جلسات محاكمة المتهم فى "مصرع الفنان أشرف عبدالغفور"

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم وأسعار الذهب للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال