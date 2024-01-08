ضبط تشكيل عصابي لتصنيع وترويج الآيس والترامادول في الجيزة وكفر الشيخ

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عناصر تشكيل عصابى بالجيزة وكفرالشيخ، لقيامهم بتصنيع وترويج المواد المخدرة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطهم فى تصنيع وترويج المواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس "الشابو" وعقار الترمادول المخدر، وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق محافظتى "الجيزة وكفرالشيخ" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط 7 مسجلين اعترافوا بتصنيع المواد المخدرة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 7 من العناصر الإجرامية "لهم معلومات جنائية" بنطاق محافظتى الجيزة وكفر الشيخ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الآيس وزنت 3 كيلو جرام – كمية كبيرة من الأقراص المخدرة – كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع – ميزان حساس - كمية لمخدر الحشيش - طبنجة – فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها فى بنطاق محافظتى الجيزة وكفرالشيخ وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.