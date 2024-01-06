ضبط 9 محاولات تهريب لكمية من المواد المخدرة والهواتف المحمولة بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، من ضبط ٩ محاولات تهرب جمركى لكمية من المواد المخدرة والهواتف المحمولة والشاشات بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



المحاولات الخمسة الأولى كانت فى مبنى الركاب رقم ٣ حيث قامت الإدارة الرابعة برئاسة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة وتامر قاسم نائب المدير بتحرير محضري تهرب جمركى فى المحضر الأول تم ضبط كيس بداخله كمية من نبات الماريجوانا المخدر وكيس آخر بداخله كمية من نبات الحشيش المخدر و٢ برطمان بداخلهما أعشاب مخلوطة بمخدر الماريجوانا بوزن إجمالي ٢٨١ جرام بحوزة راكبة تحمل جنسية أوروبية قادمة من زيورخ علي الخطوط السويسرية، قام بالضبط هاني محمود مأمور اللجنة الجمركية واحمد عادل فتحي مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة يوسف منشاوي مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم وشارك في الضبط دينا حسن وندا سيد مأمورى الجمرك تحت إشراف حسن أبو زهرة رئيس القسم.



والمحضر الثاني كان فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دار السلام تم ضبط ٢٩ شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٢٩٠ قرص وكبسول بحوزة راكب مصري الجنسية، قام بالضبط ندا سيد محمد تحت اشراف محمود محمد سليمان مدير الحركة شارك في الضبط عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك.



كما قامت الإدارة الأولي برئاسة أحمد علي السيد مدير الإدارة وأحمد فؤاد الدلهماوي نائب المدير بتحرير محضري ضبط أيضا فى الأول تم ضبط راكب مصري قادم من دبي علي الخطوط المصرية حاول تهريب ٣٥ هاتف محمول ماركة iPhone موديلات متنوعة، قام بالضبط أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية وشريف عيد مأمور الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة هيثم صلاح وعماد صبري مأمورى الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم تحت اشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة، شارك في الضبط كل من السيد موسي وأحمد عمر عجمي وفادي نبيل مأمورى الجمرك ووائل إمباب مدير الحركة.



وفى المحضر الثاني تم ضبط ٣ أكياس بهم نبات وعشب الماريجوانا المخدر ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات مع راكبة أجنبية من أصل عربي قادمة من دار السلام علي خطوط مصر للطيران، قام بالضبط أحمد عطا الله مأمور اللجنة وأحمد مرسي مأمور الجمرك ومن إدارة الفحص بالأشعة أحمد قاسم ومحمد جمال مأمورى الجمرك تحت اشراف توني فكري مدير الحركة.



وقام رجال الإدارة الثانية برئاسة سيد ممدوح مدير الإدارة وأحمد أبو بكر نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي لراكب أجنبي من أصل مصري قادم من اسطنبول علي الخطوط التركية وبحوزته ٤٩ شريط لعقار مدرج بجداول المخدرات باجمالي ٩٨٠ كبسولة، قام بالضبط محمد محمود إبراهيم مأمور الجمرك تحت اشراف إبراهيم عامر مدير الحركة.



وفي مبني الركاب رقم ١ تم تحرير ٤ محاضر ضبط فى الإدارة الأولي برئاسة هاشم مصطفي مدير الإدارة وإبراهيم حسن طلحه نائب المدير، المحضر الاول لراكب يحمل جنسية إفريقية قادم من الشارقة علي رحلة خطوط طيران العربية حاول تهريب ٣٠ هاتف محمول ماركة iPhone 14 في جاكيت تركه الراكب علي عربة حمل الحقائب وحقيبة يد صغيرة مخفاه أسفله وداخل جيوب البنطلون الذي يرتديه اسفل جلباب، قام بالضبط نميري عبد الرحمن مدير الحركة وأحمد ياسين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر ومحمد علاء الدين مأمور الجمرك وروفيدة أحمد مأمور الجمرك علي جهاز الفحص بالأشعة.



والمحضر الثاني لراكب آسيوي بحوزته ١٠٠٠ شاشة تليفون محمول قام بالضبط محمد سمير مأمور اللجنة الجمركية ومصطفي ياسين مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمود رمضان عريضة ومحمود سعد الدين رئيس القسم شارك في الضبط كل من نهال نجم الدين وهبة فرج مأمورى الجمرك تحت إشراف محمد سيد عبد اللطيف مدير الحركة.



والمحضر الثالث كان لراكب مصري الجنسية قادم من بيرجامو بحوزته ٣٠ شريطا باجمالي ٢٥٩ قرصا و٣ زجاجات بها عقاقير مدرجة بجداول المخدرات، قام بالضبط بواسطة ماجد أسامة مأمور الجمرك تحت اشراف ميلاد رسمي مدير الحركة.



اما المحضر الرابع والأخير فكان لراكب عربي إفريقي بحوزته ٥٦٢ رخصة سيارة خاصة بالدولة التي يحمل جنسيتها و٣٢ مفتاح سيارة باسماء مختلفة و٣٥٠ ملف سيارة و٥ لوحات معدنية و٦ دفاتر شيكات يشتبه يستخدموا في التزوير وتم تسليمه للنيابة المختصة، قام بالضبط كل من محمد سمير مأمور اللجنة الجمركية ومصطفي ياسين في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة أحمد شعبان مأمور الجمرك ومحمود سعد الدين تحت اشراف محمد سيد عبد اللطيف مدير الحركة.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي