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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يطمئن على استعدادات الإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسى الأول

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

اطمأن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  على استعدادات مديرية التربية والتعليم، لاستقبال امتحانات الفصل ‏الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م والمُقرر انطلاقها غدِ الثلاثاء، الموافق ٩ يناير ٢٠٢٤ للصفوف الرابع والخامس الابتدائي والثاني الإعدادي وذلك وفقا للجداول الامتحانية التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

ووجه المحافظ باستمرار التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، لسرعة التعامل مع أية حالات طارئة.‏

وشدد المحافظ، على التأكد من توفير البيئة الملائمة لتأدية الامتحان، ومراعاة التباعد بين الطلاب حيث انتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير اللجان الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات والتنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان والتى تشمل عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

كما أكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز برصد أية مخالفات أو إشغالات الباعة الجائلين أو مخلفات بمحيط المدارس ورفعها فورًا بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.

ومن جانبه أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن جميع الإدارات التعليمية مستعدة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث تم الانتهاء من كل التجهيزات اللازمة إلى جانب التأكيد على مدير الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بكافة اللوائح والقرارات المنظمة للامتحانات.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد زار صباح اليوم مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكان في استقباله الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة.


وأكد اللواء أحمد راشد خلال زيارته، أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذى صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية يعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

 

 

 
 

المحافظ اللواء أحمد راشد مديرية التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول ٩ يناير ٢٠٢٤ رؤساء المراكز والمدن توفير البيئة الملائمة لتأدية الإمتحان

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