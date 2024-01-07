الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء|وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف.. والاحتلال يلقى 65 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء العدوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

لا يفوتك هذا المساء| مصر تتوج بلقب البطولة العربية للسلة.. وتأجيل تطبيق قانون يمنع عزل نتنياهو

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

علق وزير الخارجية الأمريكي آنتوني بلينكن، على استشهاد نجل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، اليوم الأحد، بعد استهداف إسرائيلي، للمزيد اضغط هنا.

الاحتلال ألقى 65 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء العدوان

قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال ألقى 65 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بدء العدوان، حسبما أفادت فضائية "الغد" في نباء عاجل منذ قليل، للمزيد اضغط هنا.

صلاح يسجل ثانى أهداف منتخب مصر فى ودية تنزانيا

تمكن منتخب مصر من تسجيل الهدف الثاني في شباك تنزانيا، خلال أحداث المباراة الودية المقامة بين المنتخبين استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية، للمزيد اضغط هنا.

المنتخب يختتم استعداداته لأمم أفريقيا بهدفين في شباك تنزانيا "وديًا"

حقق منتخب مصر الفوز على تنزانيا بهدفين دون رد في ختام استعدادات الفريق الوطني لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي ستنطلق في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير، للمزيد اضغط هنا.

"كان نفسي".. محمد الشرنوبي يطرح أحدث أعماله الغنائية غدًا

يستعد المطرب  محمد الشرنوبي للعودة إلى الغناء من جديد بعد فترة غياب بطرح عدد من الأغنيات على طريقة الـ"سنجل" خلال الفترة المقبلة، للمزيد اضغط هنا.

الصحة: فحص طبى وعلاج 90 ألف مواطن وتقديم الخدمات التوعوية لـ700 ألف آخرين فى الكنائس والأديرة والحدائق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم التوعية الصحية لأكثر من 700 ألف مواطن في جميع المحافظات، من خلال فرق التوعية والتواصل المجتمعي، وبالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، للمزيد اضغط هنا.

لا يفوتك هذا المساء وزير الخارجية الامريكي وائل الدحدوح المتفجرات العدوان غزة

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