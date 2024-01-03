لا يفوتك هذا المساء| مصر تتوج بلقب البطولة العربية للسلة.. وتأجيل تطبيق قانون يمنع عزل نتنياهو

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

التخطيط: 289 مليار جنيه استثمارات حكومية خلال 2022/2023

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصورة الكلية لمتابعة الاستثمارات المنفذة في العام المالي 2023/22، موضحة أن معدل الاستثمار في الناتج بلغ حوالي 13%، وكان من المستهدف أن يصل إلى 15.2%، مشيرة إلى دور القطاع الخاص والذي سيزيد بزيادة معدلات الاستثمار. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4597154

حسن نصر الله: صورة الاحتلال سقطت أمام العالم

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، إنّ جميع خطط الاحتلال في المنطقة أصبحت واضحة، مؤكدًا أن صورته سقطت أمام العالم.وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني، خلال كلمة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، الأربعاء، أنّ الاحتلال سقط أخلاقيًا وإنسانيًا بجرائمه في غزة، فهو لا يحترم القرارات والقوانين الدولية ولن يستطيع تحقيق أهداف الحرب، مشيرًا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي فشل في حسم المعركة بقطاع غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4597195

المستشار مسعد الفخرانى يضع حجر الأساس لمبنى قضايا الدولة بالمنوفية (صور)

وضع المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، الأربعاء، وبصحبته اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد بشبين الكوم بالمنوفية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4597176

سيناتور أمريكى يطالب الكونجرس برفض تمويل عسكرى لإسرائيل

حث السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، الأربعاء، زملاءه في الكونجرس على رفض التمويل العسكري لإسرائيل، معتبرًا أن رد تل أبيب على هجمات حماس "غير متناسب" و"غير أخلاقي". وفي بيان، دعا ساندرز الكونجرس إلى رفض "المساعدة العسكرية غير المشروطة" البالغة 10.1 مليار دولار، التي.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4597155

"العليا الإسرائيلية" تقرر تأجيل تطبيق قانون يمنع عزل نتنياهو

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، قرارًا يقضي بتأجيل تطبيق تعديل على "قانون أساس: الحكومة" يهدف لمنع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بحيث يدخل التعديل حيز التنفيذ مع بداية الدورة السادسة والعشرين للكنيست، باعتباره تشريعًا شخصيًا يشكل إساءة لاستخدام السلطة التأسيسية للكنيست. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4597164

مصر تفوز على ليبيا وتتوج بلقب البطولة العربية للسلة

توج المنتخب الوطني لكرة السلة، بلقب البطولة العربية للمنتخبات، التي استضافتها مصر في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي. جاء ذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الليبي في المباراة النهائية بنتيجة 87/62. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4597212