الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سيناتور أمريكى يطالب الكونجرس برفض تمويل عسكرى لإسرائيل

الكونجرس
الكونجرس

حث السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، الأربعاء، زملاءه في الكونجرس على رفض التمويل العسكري لإسرائيل، معتبرًا أن رد تل أبيب على هجمات حماس "غير متناسب" و"غير أخلاقي".

وفي بيان، دعا ساندرز الكونجرس إلى رفض "المساعدة العسكرية غير المشروطة" البالغة 10.1 مليار دولار، التي يجري النظر فيها لصالح حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية لـ"مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني"، بحسب البيان.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن ساندرز قوله إن "القضية التي نواجهها مع إسرائيل وغزة، ليست معقدة".

ساندرز: الهجوم الإسرائيلي غير متناسب

وأضاف أنه "بينما ندرك أن حماس هي التي بدأت الحرب، يجب علينا أيضًا أن ندرك أن الرد العسكري الإسرائيلي كان غير متناسب بشكل صارخ، وغير أخلاقي، وينتهك القانون الدولي".

واعتبر ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت أن "الأهم من ذلك بالنسبة للأمريكيين هو إدراك أنه خلال الحرب تعرّض الشعب الفلسطيني إلى حد كبير، للقنابل الأمريكية وقذائف المدفعية وأشكال أخرى من الأسلحة، ما أدى إلى نتائج كارثية".

وقال إنه "منذ بداية الحرب، جرى تهجير 1.9 مليون رجل وامرأة وطفل فلسطيني من منازلهم، أي 85% من إجمالي سكان غزة".

أوضح أن "الغالبية العظمى من الناس في غزة ليست بلا مأوى فحسب، بل إنهم يفتقرون إلى الغذاء والماء والإمدادات الطبية والوقود".

السيناتور الديمقراطي حماس التمويل العسكري لإسرائيل هجمات حماس بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي

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