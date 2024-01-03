مصر تفوز على ليبيا وتتوج بلقب البطولة العربية للسلة

توج المنتخب الوطني لكرة السلة، بلقب البطولة العربية للمنتخبات، التي استضافتها مصر في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

جاء ذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الليبي في المباراة النهائية بنتيجة 87/62.



كان المنتخب التونسي حصد المركز الثالث بعد الفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 73/66 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحقق المنتخب العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها بالبطولة فى الدور التمهيدى والنهائيات

وضمت قائمة المنتخب في البطولة كلا من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.

وتقدم منتخب مصر لكرة السلة رجال على نظيره الليبى بنتيجة 38/39 فى الشوط الاول من ختام البطولة العربية لمنتخبات السلة التى تقام باستاد القاهرة.

وصعد الفراعنة إلى النهائي بعد فوزهم الكبير على منتخب الإمارات بنتيجة 114 / 78.

وجاء المنتخب المصري فى صدارة مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.

وتأهل ليبيا إلى النهائي بعد الفوز على تونس في دور نصف النهائي 70 / 64.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلًا من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.