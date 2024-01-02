لا يفوتك هذا المساء| أنباء إسرائيلية عن استهداف خليل الحية في هجوم بيروت.. و"حماس" تعلق

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

المؤبد لمتهم بقتل طالب في منطقة عين شمس بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد جمال الدين حجازي وعضوية المستشارين عزت حافظ العكلي والسيد أحمد عبده ومحمد مصطفى عبيد وأمانة سر محمد خميس وأحمد رجب، بمعاقبة بائع بالسجن المؤبد،لاتهامه بقتل صبى عمدا في عين شمس. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4596269

أنباء إسرائيلية عن استهداف خليل الحية في هجوم بيروت.. و"حماس" تعلق

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن ورود أنباء باستهداف قائد حركة حماس خليل الحية في القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما نفت مصادر في حماس مقتله. وسبق أن أعلنت حركة حماس أن أحد ضحايا الهجوم الذي وقع جنوب العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء هو المسؤول الكبير صالح العاروري. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4596289

المقاولون العرب يبدأ الاستعداد لمباريات كأس الرابطة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم استعدادا لمباريات كأس الرابطة التي يستهلها الفريق بمواجهة المصري البورسعيدي يوم 9 يناير الجاري.

وأدى الفريق مرانه بعد الحصول على راحة لمدة يومين وحرص طلعت محرم المدير الفني على عقد اجتماعا مع الجهاز المعاون لوضع خطة الإعداد الفترة المقبلة كما عقد جلسة مع اللاعبين قبل المران. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4596298

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الصومالى

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك، واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات، بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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"القاهرة الإخبارية" في موقع اغتيال العاروري: هذه تفاصيل البناية المستهدفة

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من بيروت إن هناك انتشارًا أمنيا كثيفًا في موقع حادث اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بناية بالضاحية الجنوبية لبيروت، خلال اجتماع لفصائل المقاومة الفلسطينية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال استهدف بناية تستضيف اجتماعًا للمقاومة

قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن البناية التى استهدفتها الغارة الإسرائيلية فى بيروت كانت تستضيف اجتماعًا للفصائل الفلسطينية؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طيران الاحتلال يحلق على علو مرتفع فوق بيروت والضاحية الجنوبية وخلدة وصولا إلى صيدا. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4596276