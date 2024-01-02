الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أنباء إسرائيلية عن استهداف خليل الحية فى هجوم بيروت.. و"حماس" تعلق

خليل الحية
خليل الحية

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن ورود أنباء باستهداف قائد حركة حماس خليل الحية في القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما نفت مصادر في حماس مقتله. 

وسبق أن أعلنت حركة حماس عن أن أحد ضحايا الهجوم الذي وقع جنوب العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء هو المسئول الكبير صالح العاروري.

استشهاد صالح العاروري 

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ويعتبر العاروري أحد الأعضاء المؤسسين للجناح العسكري للحركة، كتائب عزالدين القسام، وكان مقره في بيروت.

وهدم جيش الاحتلال منزل العاروري في بلدة عارورة بالضفة الغربية المحتلة في أكتوبر، في ذلك الوقت، ذكر الاحتلال الإسرائيلي أن القوات عملت في البلدة خلال الليل لهدم منزل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس والمسئول عن أنشطة حماس في يهودا والسامرة.

حركة حماس مصادر مقتل قائد لبنان الهجوم

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