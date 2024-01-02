الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لمتهم بقتل طالب في منطقة عين شمس بالقاهرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد جمال الدين حجازي وعضوية المستشارين عزت حافظ العكلي والسيد أحمد عبده ومحمد مصطفى عبيد وأمانة سر محمد خميس وأحمد رجب، بمعاقبة بائع بالسجن المؤبد،لاتهامه بقتل صبى عمدا في عين شمس.

المؤبد لمتهم  بقتل طالب في منطقة عين شمس بالقاهرة 

وتبين من التحقيقات أن المتهم قتل المجنى عليه طالب- 18عاما بسبب وجود خلافات بينهما، ويوم الواقعة سب المتهم المجنى عليه بعبارات خادشة للحياء وقتله بسلاح أبيض «مطواه».

ونص أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد إثر خلاف سابق فيما بينهم، فبيت له النية وعقد العزم للخلاص منه وأعد ذلك الغرض السلاح الأبيض «مطواه» وانتظر مرور المجني عليه وظفر به وسدد له طعنات استقرت إحداهما بيسار صدره محدثًا إصابته وأحرز سلاح أبيض «مطواه» بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية والحرفية المستخدم في الجريمة.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة جهات التحقيق الجريمة

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