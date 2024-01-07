الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: فحص طبي وعلاج 90 ألف مواطن وتقديم الخدمات التوعوية لـ700 ألف أخرين في الكنائس والأديرة والحدائق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية لأكثر من 700 ألف مواطن في جميع المحافظات، من خلال فرق التوعية والتواصل المجتمعي، وبالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد،يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان، على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين باتباع الأساليب الصحية والعادات الغذائية الصحيحة، وضرورة  الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة خلال فصل الشتاء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم التوعية الصحية في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفي محيط وداخل الكنائس والأديرة بمحافظات الجمهورية، من خلال فرق التوعية والتواصل المجتمعي بالوزارة، وبالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد للعام الحالي 2024.

وأضاف «عبدالغفار» أن فرق التواصل المجتمعي قدمت التوعية الصحية بأهمية وأساليب الوقاية من الأمراض المعدية والتنفسية، مع التعريف بخدمات مبادرات «100 مليون صحة» التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، وضرورة المشاركة والاستفادة منها، إلى جانب توعية المواطنين بأهمية القضية السكانية، وخدمات تنظيم الأسرة التي توفرها عيادات ومراكز تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الأولية، وذلك بمحيط وداخل الكنائس والأديرة، وفي الحدائق العامة والمتنزهات والميادين الرئيسية، وأماكن التجمعات.

وأشار «عبدالغفار» إلى توقيع الفحص الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ90 ألف مواطن، وذلك من خلال 72 عيادة متنقلة بجميع محافظات الجمهورية، والتي قدمت خدمات مبادرات الصحة العامة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، تحت شعار «100 مليون صحة»، والتي تضمنت مبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، وعيادات صحة الفم والأسنان.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال الاحتفالات الدينية والتجمعات، وذلك اتساقًا مع خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمة الطبية للمواطنين، خلال فترات الاحتفالات والأعياد.

وزارة الصحة والسكان فرق التوعية عيد الميلاد المجيد الوعي الصحي التوعية الصحية

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

الاحتلال ألقى 65 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء العدوان

عاجل.. مراسلة "القاهرة الإخبارية": الدرع والخوذة لم تعودا تحميانا من استهداف الاحتلال (فيديو)

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

"اتجوّزنى والنبى هيقتلونى".. آخر كلمات لضحية جريمة شقة المعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين