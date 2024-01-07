الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة " تكشف عن حجم الاكتفاء الذاتى من محصول القمح لسد الفجوة

محصول القمح
محصول القمح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل،عن حجم المستهدف تحقيقه من محصول القمح من خلال زيادة المساحة والإنتاجية من أجل فقد الفجوة بين الاستيراد والإنتاج.

المساحات المزروعة بالقمح

قال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إن المساحة المزروعة بالمحصول تقارب 3 ملايين فدان، ولكن ما زال الحصر جاريًا، حيث إن المستهدف خلال الموسم الحالي زراعة ما يقارب 3.6 مليون فدان، وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 65% بحلول عام 2025، وذلك من خلال زيادة المساحة المزروعة، وتحسين الإنتاجية، وخفض الفجوة الإنتاجية.

 حملة قومية للنهوض بمحصول القمح، بهدف زيادة الإنتاجية

وقال التقرير إن الحملة القومية للنهوض بالمحصول لها دور في زيادة الإنتاجية، حيث تُنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة قومية للنهوض بمحصول القمح، بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول، وتتضمن هذه الحملة العديد من الإجراءات، منها: توفير التقاوي المحسنة، وتُوفر وزارة الزراعة التقاوي المحسنة للمزارعين بأسعار مخفضة، وذلك لتحسين الإنتاجية ومقاومة الآفات والأمراض، حيث إن العام الحالي شهد توفير التقاوي بنسبة 100% للمساحة المستهدف زراعتها مع وجود فائض تم تصديره إلى بعض البلدان العربية والإفريقية.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقدم الدعم الفني للمزارعين  من خلال الإرشاد الزراعي، وذلك لتحسين ممارسات الزراعة وزيادة الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتُوفر وزارة الزراعة مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأسعار مخفضة، وذلك لخفض تكاليف الإنتاج.

كانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر يناير.وتمثلت التوصيات في الآتي.

في الأراضي الجديدة

  بالنسبة للأراضي الجيرية الاهتمام بالري وأن يكون على فترات متقاربة مع إضافة جرعة السماد الأخيرة في زراعات الميعاد المناسب مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.
أما في الأراضي الرملية التي تروى بالرش يراعى الري على فترات متقاربة كل أسبوع، مع إضافة جرعة السماد الموصي بها مع الري والانتهاء من إضافة السماد حتى قبل طرد السنابل.
- وإضافة الجرعة الثانية من العناصر الصغرى بالرش على نباتات القمح في الصباح الباكر أو قبل الغروب وذلك قبل طرد السنابل، أي بعد شهرين من الزراعة. 

-الزراعة تكشف حجم الاكتفاء الذاتي محصول القمح لسد

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