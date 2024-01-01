"الزراعة" تصدر نشرة إرشادية بتوصياتها لرعاية محصول القمح خلال يناير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أنه بالنسبة لمحصول القمح في الأراضي الجديدة للأراضي الجيرية الاهتمام بالري وان يكون على فترات متقاربة مع إضافة جرعة السماد الاخيرة في زراعات الميعاد المناسب مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات

وفي الأراضي الرملية التي تروى بالرش يراعى الري على فترات متقاربة كل أسبوع مع إضافة جرعة السماد الموصي بها مع الري والانتهاء من إضافة السماد حتى قبل طرد السنابل. وإضافة الجرعة الثانية من العناصر الصغرى بالرش على نباتات القمح في الصباح الباكر او قبل الغروب وذلك قبل طرد السنابل أي بعد شهرين من الزراعة. أما الحشائش فتقلع باليد في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب إذا كانت بسيطة وخاصة الزمير حيث يطرد قبل القمح ويسهل تميزه واقتلاعه.

اما محصول القمح في الأراضي القديمة في هذا الشهر يراعى الاهتمام بالري وخاصة في فترة حمل السنابل أن يكون الرى على الحامي مع عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات. ويجب الانتهاء من إضافة الجرعة الأخيرة من السماد قبل طرد السنابل وعدم إضافة السماد بعد طرد السنابل.

أما مقاومة الحشائش فتقلع باليد ويسهل ذلك في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب وخاصة الزمير حيث يتم الطرد فيه قبل سنابل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه. الأمراض الفطرية يصاب القمح بعده أمراض فطرية منها التفحم السائب والبياض الدقيقي.

أما أهم الأمراض الفطرية التي يصاب بها نبات القمح فهي أصداء القمح الثلاثة، التي تختلف فيما بينها في نوع الفطر المسبب لكل مرض وموقع وشكل ولون الإصابة على النبات، واسم كل منها تبعا لذلك، كما تختلف الظروف المناخية المناسبة لظهور وانتشار كل مرض منها، والأصداء الثلاثة التي تصيب نبات القمح هي: الصدأ الأصفر الصدأ المخطط، صدأ الورقة (الصدأ البرتقالي) والصدأ الأسود (صدأ الساق).