الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب موريتانيا يفقد خدمات لاعبه خلال كأس أمم إفريقيا 2023

عبدالله محمود لاعب
عبدالله محمود لاعب منتخب موريتانيا

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، إصابة لاعب المنتخب عبدالله محمود، وخروجه من قائمة الفريق لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال الاتحاد في بيان رسمي، نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “تعلن الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، بكل أسف، عن خروج اللاعب عبد الله محمود من قائمة المنتخب الوطني لكأس أفريقيا للأمم 2023 بعد أن أكدت الفحوص التي أجريت له مساء اليوم، تعرضه لكسر مزدوج على مستوى ذراعه اليسرى، خلال إصابته في مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره التونسي، مساء السبت في رادس”.

وأشار الاتحاد الموريتاني في بيانه، إلى أن “أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد، بادر بالاتصال باللاعب أثناء وجوده في المستشفى؛ حيث قدّم له الدعم والتشجيع اللازمين، وحثه على التحلي بالشجاعة والصبر، والعمل بجد لخوض رحلة العلاج من أجل أن يخرج منها سريعًا، ليعود في القريب العاجل بإذن الله إلى زملائه في المنتخب الوطني؛ حيث تنتظرهم استحقاقات كثيرة في الأشهر المقبلة”.

وأضاف البيان، أن اللاعب عبد الله محمود، سيباشر رحلة العلاج من الآن، حيث سيخضع لعملية جراحية، بإشراف ومتابعة من طرف الاتحاد.

وكان منتخب موريتانيا، قد تعادل سلبييًا مع منتخب تونس، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ستاد حمادي العفربي برادس، ضمن تحضيرات الفريقين، لخوض كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويتواجد المنتخب الموريتاني، في المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا، والتي تضم أيضًا كل من الجزائر، بوركينا فاسو، وأنجولا.

 

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