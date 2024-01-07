وفاة أمين مبارك نجل عم الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك

توفي الدكتور أمين مبارك، عضو مجلس الشعب السابق، عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ونجل عم الرئيس الراحل حسني مبارك.

وحددت الأسرة مكان صلاة الجنازة، والمقرر لها بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وبعدها سيتم الدفن بمقابر الأسرة في السادس من أكتوبر على طريق الواحات وسط مشاركة الأسرة في المنوفية وعدد من أهالي المحافظة.

وانتخب مبارك عضو مجلس الشعب رئيسًا للجنة الصناعة والطاقة 1987- 1990، وله أكثر من سبعين بحثًا علميًا منشورًا في المجلات العالمية العلمية. شارك في العديد من المؤتمرات العلمية العالمية. حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية، وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى 1981.