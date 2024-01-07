الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أطباء مستشفى الباجور يجرون جراحة ناجحة ونادرة لطفل حديث الولادة

أطباء المنوفية
أطباء المنوفية

أعلن مستشفى الباجور النموذجي بمحافظة المنوفية عن نجاح عملية جراحية لطفل رضيع مصاب بأعراض نادرة الحدوث لا تحدث إلا 1% بين الأطفال في هذه السن.

وأوضح الدكتور وليد الشريف مدير مستشفى الباجور النموذجي، نجاح فريق جراحي في إجراء عملية جراحية هي الأولى من نوعها بتاريخ المستشفى، وهى عبارة عن جراحة فائقة الدقة لطفل يعاني من ضمور بالمخ والجسد يبلغ من العمر 8 أشهر ويعاني من فتق إربي بداخله القولون الصاعد والزائدة الدودية حيث تعرف الحالة باسم Amyands hernia وهي حالة نادرة تحدث بنسبة لا تتعدي 1% للأطفال حديثي الولادة.

وأكد الشريف استمرار العملية ما يقرب من 3 ساعات، تم استئصال الزائدة وإعادة القولون لتجويف البطن، واستئصال كيس الفتق وحجز الطفل بالمستشفى حتى تمام الشفاء والخروج لمنزله معافى.

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