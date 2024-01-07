الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية يوجينيا ماريا رافاسكو العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوية يوجينيا ماريا رافاسكو العذراء، وأطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها، ولدت يوجينيا ماريا رافاسكو قى 4 يناير 1845م في ميلانو بإيطاليا، وهي الثالثة من بين ستة أطفال لفرانشيسكو ماتيو رافاسكو وكارولينا فراسكوني موزوني. ونالت سر العماد المقدس في نفس يوم ولادتها في كنيسة سانتا ماريا ديلا باسيوني بميلانو. كانت من عائلة نبيلة وثرية: كان والدها مصرفيًا، بينما كانت والدتها كونتيسة؛وكانت الأسرة تعيش وفقاً للإيمان المسيحي . عندما كانت طفلة فقدت والدتها، التي توفيت عام 1847 عن عمر يناهز 33 عامًا. وأيضا فقدت أختها الثانية كوستانزا بعد وقت قصير من وفاة أمها.

عودتها لمسقط رأسها

قرر والدها فرانشيسكو رافاسكو العودة إلى مسقط رأسه، جنوة، فعاد معه فقط ابنه أمبروجيو، الذي يكبر يوجينيا بتسع سنوات، وإليسا، آخر مولود، يبلغ من العمر عامًا ونصف فقط بسبب حالتها الصحية السيئة، بقيت يوجينيا في ميلانو، وعهدت بها إلى خالتها ماريتا أنسيلمي التي لم تنجب أي أطفال، أحبتها وتعلقت بها جداً وجعلتها تكمل تعليمها الأولي تحت إشراف مدرسين خصوصيين.

وفى عام 1852م دعاها عمها لويجي للعودة إلى جنوة . وكان أخوها أمبروجيو يعيش بسلوك سي مما سبب مخاوف ومشاكل كثيرة لوالده فرانشيسكو . فعانت يوجينيا كثيرًا من الانفصال عن خالتها، لدرجة أنها مرضت، توفي والدها في 20 مارس 1855م، فعاشت يوجينيا في منزل عمها لويجي وزوجته إليسا بارودي، اللذين أنجبا بدورهما عشرة أطفال: واكتسبت منهم حبًا كبيرًا للفقراء.

في 21 يونيو 1855، في كنيسة سانت أمبروجيو في جنوة، تلقت يوجينيا المناولة الأولى والتثبيت من المونسنيور شارفاز، رئيس أساقفة جنوة، ونالت تكويناً روحياً ومسيحياً بتوجيه من الأب سلفاتوري ماجناسكو، النائب العام لاحقًا لأبرشية جنوة، والذي أصبح مرشدها الروحيو بقيت الشقيقتان مع أعمامهما حتى أعطاهما عمهما لويجي شقة منفصلة، حيث عاشا مع المربية السيدة ماريانا سيرا، الأرملة تانلونغو. كانت يوجينيا أكثر حيوية من أختها الصغرى،وكانت مطيعة لأوامر مربيتها.

العمل التطوعي في مستشفى باماتوني

وايضا بمساعدة الأب ماجناسكو الذي عرض عليها العمل التطوعي في مستشفى باماتوني بين سيدات المحبة في سانتا كاترينا في بورتوريا، بحيث يمكنها أن تتعرف على عالم المعاناة الجسدية. كانت خالتها ماريتا أنسيلمي ، التي انتقلت إلى جنوة لمساعدتها، تريد أن تجد خطيب مناسب ليوجينيا ، خلال العطلة في بلدة مورتا، التقت الفتاة بماركيز دي فيراري، وهو مالك أرض ثري: تمكنت خالتها من ترتيب الخطوبة. ومع ذلك، بمجرد أن أدركت أن هذا سيكون زواج مصلحة، أنهت يوجينيا العلاقة سريعاً. لقد تساءلت منذ فترة طويلة في داخلها عما إذا كان الله لا يخبئ لها شيئًا آخر.

في مساء يوم 31 مايو 1863، كانت يوجينيا عائدة إلى المنزل مع وصيفتها كارلا سيرا، عندما مرت بكنيسة سانتا سابينا. وعلى الرغم من تعبها، فكرت في الدخول لزيارة يسوع في بيت القربان، في تلك اللحظة بالتحديد، سأل الكاهن دون جياسينتو بيانكي المؤمنين المجتمعين في الكنيسة: "أليس هناك حقًا بينكم من يريد أن يكرّس نفسه للخير من أجل محبة قلب يسوع؟". واقتناعا منها بأن الله تكلم من خلال ذلك الكاهن، جثت يوجينيا على ركبتيها وصلّت من خلال الدموع: «يا يسوع، إذا كان عليّ أن أكون هذه النفس التي اخترتها لفعل هذا الخير، علمني الطريق، وأعطني الفرصة؛ خذ بيدي، وأرسل من يطرق بابي".

وبعد حوالي خمسة عشر يومًا، طرق أحدهم باب شقتها: كانتا فتاتين، أديل موليناري وماريا فيرو. وكانت أحدهم قد رأت يوجينيا تصلي وتبكي لفترة طويلة في كنيسة سانتا سابينا، حتى بعد انتهاء عظة الأب بيانكي.وكانت الفتاتان تابعين لجماعة بنات مريم العذراء الطاهرة . الهيئة الرهبانية الذي أسسها كاهن رعية سانتا سابينا دون جوزيبي فراسينيتي. اقتراح مساعدتهن في تدريس التعليم المسيحي في كنيسة كارمين. صلت يوجينيا تساعية، ثم وافقت عليها، بالرغم من معارضة خالتها ماريتا أنسيلمي . لم تكن البدايات سهلة: مرة واحدة على الأقل، كانت يوجينيا على وشك الاستسلام، لكن أديل ذكّرتها بأن كل شيء لم يكن دائمًا على ما يرام مع يسوع.

ومنذ ذلك الحين، عملت بجد أكبر: وكانت النتيجة أن المزيد والمزيد من الفتيات يتدفقن على أنشطة الترفيه والصلاة التي تنظمها. وقدمت خدمات كثيرة فى في سانتا كاترينا في بورتوريا، ساعدت المرضى في مستشفى باماتوني والمرضى الميؤوس من شفائهم، وكانت تزور الفقراء وتقدم لهم معونات. لقد شعرت بألم شديد خاصة عندما رأت الكثير من الفتيات والأطفال متروكين بلا عائل، معرضين لكل خطر. أنشأت يوجينيا ورشة عمل للتطريز والخياطة وصناعة الزهور الاصطناعية لإبعاد الفتيات عن الشوارع.

تأسيس جماعة "بنات قلبي يسوع ومريم الأقدسين

في 6 ديسمبر 1868، قبل المونسنيور ماجناسكو، بعد أن قام بتحضير وتكوين الشابات الأربعة وعزمهن على فعل الخير وخاصة لفئة الشباب، وأعطاهن ثوباً رماديًا أرجوانيًا بياقة بيضاء وعليه شعار الجماعة، وهكذا تأسست جماعة "بنات قلبي يسوع ومريم الأقدسين "، على يدي الأم يوجينيا رافاسكو وهى تبلغ من العمر23 عاماً. كان المشروع التربوي للأم رافاسكو هو تثقيف الشباب وتدريبهم على حياة مسيحية متينة ومجتهدة ومنفتحة، حتى يكونوا "مواطنين صادقين في وسط المجتمع وقديسين في السماء"؛ أرادت أن تربيهم على الإيمان وقراءة الحقائق من منظور تاريخي خلاصي، يقدم لهم طريق للقداسة كهدف للحياة.

وقامت بفتح عدة أماكن رغم سوء حالتها الصحية، لقد قادت الجماعة بروح المحبة والحكمة، معتبرة نفسها الأخيرة والصغيرة بين أخواتها، وعملت على إبقاء شعلة المحبة والغيرة لخلاص العالم حية في بناتها معتمدة على قلب يسوع ومريم الأقدسين. وبعد حياتها التي عاشت بكل صدق وإخلاص معتمدة على قلب يسوع ومريم الأقدسين تضاعفت المشاكل الصحية للأم يوجينيا أكثر فأكثر: كانت تعاني من مشاكل في القلب، وكانت تعاني من مرض السكري، وغالبًا ما كانت تعاني من المغص الكبدي وحتى التهاب الجنبة. في كثير من الأحيان كان عليها أن تتوقف لبعض الوقت، لكنها استأنفت نشاطها على الفور.

بحلول عام 1876، كانت تتحرك على كرسي متحرك. رقدت بعطر القداسة في جنوة عام 1900م وهى في الخامسة والخمسين من عمرها، قدمت توصية أخيرة لبناتها قائلة لهم: "أترككم جميعًا في قلب يسوع". تم تطويبها في ساحة القديس بطرس في روما في 27 أبريل 2003، مع تطويب خمسة قديسين آخرين على يد البابا القديس يوحنا بولس الثاني. وتأسست مراكز عدة في القارة الأوروبية، وكذلك في إيطاليا وفي ألبانيا وسويسرا. لديهم حضور كبير في أمريكا الجنوبية، وتحديداً في الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وباراجواي وفنزويلا.