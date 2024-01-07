وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع رئيس الوزراء اليونانى الأوضاع فى الشرق الأوسط

التقى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس فى جزيرة كريت اليونانية حيث بحثا الأوضاع فى الشرق الأوسط.

وجاء فى بيان على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن وميتسوتاكيس أكدا على تعزيز العلاقات الثنائية وتشاركا التزامهما كحلفاء داخل الناتو بالديمقراطية والسلام والازدهار.

وناقش المسؤولان الوضع الجارى فى منطقة الشرق الأوسط وشكر بلينكن رئيس الوزراء اليونانى على القيادة الإقليمية لليونان بما فى ذلك الدعم المستمر لأوكرانيا وإرسال المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين فى قطاع غزة، وحرية الملاحة فى البحر الأحمر من خلال المشاركة فى عمليات تحالف حارس الازدهار.