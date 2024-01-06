الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"حماة الوطن" يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

العميد حاتم عز الدين
العميد حاتم عز الدين

هنأ العميد حاتم عزالدين، أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بمناسبة  عيد الميلاد المجيد، متمنيًا لهم عامًا سعيدًا مباركًا، ودوام الخير والبركة والسعادة لجميع أبناء وطننا الحبيب.

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كاتب عن حضور الرئيس السيسي قداس الميلاد: مصر تسير في الطريق الصحيح

وقال أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن، إن الروابط الوثيقة بين المصريين جميعًا، صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالى الذى تجمعنا أرضه وسماؤه تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وينعم عليها بالازدهار والرخاء.

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البابا تواضروس: زيارة الرئيس السيسى كل عام لتهنئة المصريين بالعيد "قيمة عالية"

واختتم القيادي بحزب حماة الوطن تهنئته قائلًا: إن نسيج الشعب المصري سيظل في رباط إلي يوم الدين، وسنظل يدًا واحدة للنهوض بمصرنا وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وكل عام وأنتم بخير.

العميد حاتم عزالدين حزب حماة الوطن عيد الميلاد المجيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تهنئة الاقباط

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