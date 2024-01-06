قيادى بـ"حماة الوطن" يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ العميد حاتم عزالدين، أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا لهم عامًا سعيدًا مباركًا، ودوام الخير والبركة والسعادة لجميع أبناء وطننا الحبيب.

وقال أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن، إن الروابط الوثيقة بين المصريين جميعًا، صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالى الذى تجمعنا أرضه وسماؤه تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وينعم عليها بالازدهار والرخاء.

واختتم القيادي بحزب حماة الوطن تهنئته قائلًا: إن نسيج الشعب المصري سيظل في رباط إلي يوم الدين، وسنظل يدًا واحدة للنهوض بمصرنا وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وكل عام وأنتم بخير.