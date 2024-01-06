الأنبا باسيليوس يستقبل وفد التحالف الوطنى بالمنيا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وفد التحالف الوطني، أمانة محافظة المنيا، وذلك بمقر المطرانية، لتقديم التهنئة بـعيد الميلاد المجيد.

حضر اللقاء الأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، حيث عبر نيافة المطران عن سعادته، بهذه الزيارة، متمنيًا لضيوفه الكرام، عامًا سعيدًا، مليئًا بالإنجازات، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبهم، هنأ الضيوف، الأنبا باسيليوس، بعيد الميلاد المجيد، منتمين له ولجموع الشعب المصري، أيامًا مباركة.

في سياق متصل، ترأس صباح اليوم، غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، قداس عيد الظهور الإلهي، وصلاة تقديس الماء المقدس، وذلك بكنيسة سيدة النياح، بالمنصورة.

شارك في الصلاة سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والإيكونوموس مكاريوس جاويش، راعي الكنيسة، بالإضافة إلى السيد أنطوان شار، القيم البطريركي العام.

وألقى صاحب الغبطة عظة الاحتفال بعنوان "اليوم ظهرت للمسكونة".