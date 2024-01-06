السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثانى يشكر الرئيس السيسى على تهنئته بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تقدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديمه التهئنة، بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال البابا خلال ترؤسه صلوات عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة: "شكرًا للرئيس على تهنئته الغالية لجميع المسيحيين في مصر، بل وخارج مصر، من خلال برقيات التهنئة التي أرسلها للمسيحيين المقيمين بالخارج".

استقبلت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني والمواطنين المصريين المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح، بالتزامن مع إقامة صلوات قداس العيد بالكاتدرائية ذاتها.

البابا تواضروس الثاني شكر السيسي وزيارته السنوية عيد الميلاد المجيد كاتدرائية ميلاد

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