البابا تواضروس الثانى يشكر الرئيس السيسى على تهنئته بعيد الميلاد المجيد

تقدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديمه التهئنة، بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال البابا خلال ترؤسه صلوات عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة: "شكرًا للرئيس على تهنئته الغالية لجميع المسيحيين في مصر، بل وخارج مصر، من خلال برقيات التهنئة التي أرسلها للمسيحيين المقيمين بالخارج".

استقبلت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني والمواطنين المصريين المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح، بالتزامن مع إقامة صلوات قداس العيد بالكاتدرائية ذاتها.